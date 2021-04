Discreta resposta en el cribratge universitari

Emili González

13.04.2021 | 04:00

> Ahir va ser el primer dia del cribratge massiu impulsat pel Departament de Salut als campus universitaris de la ciutat, que s'allargarà durant tota aquesta setmana. La resposta entre els alumnes, professors i personal d'administració i serveis de l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT) va ser força discreta. Al matí, una vintena llarga d'estudiants van passar per l'aula 8 del centre d'educació superior, on el testatge continuarà avui i demà (en horari de 9 a 13 i de 15 a 17 hores).

La previsió és que 350 de les 800 persones que conformen la comunitat universitària de l'EUIT se sotmetin a les proves per detectar possibles casos de Covid entre asimptomàtics i, d'aquesta manera, tallar eventuals cadenes de transmissió de la malaltia. El dispositiu a l'EUIT està coordinat per professionals del CAP Sant Llàtzer i compta amb la col·laboració del Banc de Sang i Teixits. Demà s'iniciarà el testatge al campus de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a Terrassa, on unes 6.000 persones tenen la possibilitat de sotmetre's al cribratge. Les proves tindran lloc a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat). Salut també ha fet cribratges a la UAB i al TecnoCampus de Mataró.