La comissió del Codi Ètic envia al ple el cas Rosa Boladeras

Laura Hernández

13.04.2021 | 04:00

La contractació, amb Rosa Boladeras com a regidora de Cultura, del festival de poesia "Elixir", dirigit per la seva cosina, pot acabar al ple. La Comissió Municipal de Seguiment i Garantia del Codi Ètic ha acordat traslladar el dossier del cas al plenari perquè comenci la tramitació d'un procediment sancionador. Ho fa després de rebre un informe del secretari municipal sobre el cas.

El ple decidirà si inicia el procediment, en cas afirmatiu encarregarà la instrucció i, un cop resolta, el tema tornarà al ple per a votar la resolució. Abans, però, el dictamen haurà de passar per comissió informativa, on en la pràctica una majoria política pot impedir que el tema pugi al Saló de Plens.

La decisió de traslladar al ple l'expedient sancionador la va prendre divendres la comissió del Codi Ètic, en el decurs d'una intensa reunió de prop de tres hores. La pròpia comissió havia demanat al secretari municipal un dictamen sobre alguns aspectes de l'informe emès fa unes setmanes per la Síndica de Greuges de Terrassa, Isabel Marquès.

En ell, la síndica aprecia que s'han vulnerat dos articles del Codi Ètic. Elprimer fa referència al fet que "no es podrà contractar quan hi hagi conflictes d'interessos familiars" i el segon disposa que els càrrecs electes hauran d'"abstenir-se de promoure o participar en cap procediment de contractació pública amb persones físiques o jurídiques amb les quals hagin mantingut algun tipus de vinculació laboral o professional en els dos anys previs al nomenament".

El contingut de l'informe del secretari no ha transcendit. La filtració de l'informe de la síndica ha provocat una tempesta política a l'Ajuntament, de manera que ara ningú parla del seu contingut.

El document, de caràcter jurídic i no vinculant, es manté doncs en el terreny de la confidencialitat.

La síndica va concloure-re que la conducta de Boladeras era "contrària als principis i regles ètiques i de bon govern", però deixava clar que això no implica que s'hagi comès una il·legalitat.

Aquest extrem l'investiga l'Oficina Antifrau de Catalunya, on el cas va arribar a través d'una denúncia anònima. La investigació de la Síndica també parteix d'una denúncia anònima a la Bústia Ètica de l'Ajuntament de Terrassa.

Ajustar el codi ètic

Amb els informes de la síndica i del secretari municipal, la Comissió Municipal de Seguiment i Garantia del Codi Ètic també remet al ple una bateria de propostes de millora del codi i de la Bústia Ética. Una comissió tècnica elaborarà la proposta que es remetrà al plenari.

Aquest és el primer cas que entoma la comissió del Codi Ètic, aprovat inicialment a finals de 2018. El rodatge de l'instrument ha donat peu a ajustos que ara haurà de valorar i votar el ple municipal.

A la comissió de divendres, que va ser en presència del secretari, els partits van analitzar l'informe emès per la secretaria i van tornar a debatre sobre el procediment. De fet, el mateix secretari va haver de resoldre les discrepàncies dels diferents grups polítics sobre si era la pròpia comissió o no la que havia de votar l'inici d'un procediment sancionador. El secretari va deixar clar que és al ple municipal a qui correspon fer-ho.

Les formes i el fons d'un procés enrarit



Divendres, el debat sobre si la regidora Rosa Boladeras va actuar correctament en la contractació d'un festival "Elixir" va tornar al fons de la qüestió, si l'actuació va ser ètica, després de setmanes enrocat en la filtració de l'informe de la síndica. Tot per Terrassa ha exigit una investigació que revisi la traçabilitat de l'informe per conèixer on es va produir la filtració i si va ser obra d'un grup municipal, després de posar el focus en el PSC. Ahir, el regidor Noel Duque va tornar a insistir que "la Bustia Ètica està en mans d'interessos polítics que volen utilitzar-la", de persones que "la utilitzen per fer escarni públic". L'equip de govern ha defensat públicament l'honorabilitat de Rosa Boladeras. "Va fer un informe tècnic que no era ni decisiu", va explicar ahir Duque. Un informe que "no implica res al procés de contractació del festival, que es porta fent des de 2013". Tot per Terrassa veu una maniobra política en l'acusació a la seva regidora més mediàtica.

Des de l'oposició, ahir la regidora de Ciutadans i presidenta de la Comissió de Seguiment i Garantia del Codi Ètic, Isabel Martínez, va explicar que "no correspon a la comissió valorar si és procedent o no sancionar. És una qüestió de procediment, el que fa és traslladar al ple els informes de la síndica i del secretari i les propostes de millora del Codi Ètic per a la seva tramitació". Martínez va demanar ahir que si s'opta per instruir procediment sancionador, "sigui un òrgan independent qui se'n faci càrrec". El mateix defensa el PSC, per a qui "s'estan seguint els procediments legals estrictament", comenta el regidor Javier García. Des de Junts per Terrassa, Meritxell Lluis insisteix que "s'està seguint el procediment que estableixen les normes de la Bústia Ètica".