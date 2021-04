Comença la primera fase de reforma de la Masia Els Bellots

Laura Massallé

13.04.2021 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat les obres de la primera fase de reforma de la Masia Els Bellots, que acollirà un nou Centre de Serveis de Proximitat als Polígons d'Activitat Econòmica (CSP-PAE). Els treballs que han començat ara i que es preveu que s'allarguin durant vuit mesos consistiran en l'adequació i adaptació de la masia, centrant-se en la reforma de la planta baixa per donar-li un ús de servei administratiu, amb la creació d'aquest nou CSP-PAE. A més, s'actualitzaran les instal·lacions i es faran treballs en l'envolvent i les cobertes de l'edifici.

La rehabilitació de la masia forma part del programa de modernització dels Polígons d'Activitat Econòmica (PAES) de Terrassa, subvencionat per la Diputació de Barcelona amb un milió i mig d'euros (1.550.000 euros), un programa que també contempla actuacions en àmbits com la seguretat en els accessos als polígons, millores en la sostenibilitat amb la instal·lació de diferents punts de recàrrega per a vehicles elèctrics o treballs per millorar la senyalització horitzontal i viària.

En aquest sentit, la tinenta d'alcalde de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat de Terrassa, Núria Marín, considera que "la reforma de la Masia Els Bellots que ara s'inicia és part fonamental del programa de modernització dels Polígons d'Activitat Econòmica de Terrassa". "El Centre de Serveis als Polígons d'Activitats Econòmiques de la Ciutat, que acollirà, ha de poder donar servei a les empreses de la ciutat, i és senyal de la voluntat municipal d'apostar decididament per la promoció i la reactivació econòmica i per les activitats productives que engloben els polígons de la ciutat, que han de ser claus per a la recuperació de l'ocupació i la generació de llocs de treball de qualitat", assegura Marín.

L'Agrupació de Polígons vol més informació

Jordi Vilar, president de l'Agrupació de Polígons de Terrassa creu que aquesta és "una molt bona notícia" que arriba després d'una llarga reivindicació, primer des de la Junta de Conservació del Polígon Industrial Els Bellots, i després, des de l'agrupació. "L'emplaçament és idoni, a tocar de l'avinguda del Vallès i l'autopista C-58, sense haver de passar pel nucli urbà. A més, servirà per tornar a donar vida a la masia, que és força gran i disposa d'una zona de fàcil aparcament i un entorn verd que sempre convida", comenta en declaracions a Diari de Terrassa.

No obstant això, Vilar assegura que des de l'entitat que ell presideix, associada a la patronal Cecot, disposen de poca informació al respecte. "Encara no ens han especificat els serveis que s'oferiran des d'aquest nou centre, però el fet que es creï una finestreta única permanent per ajudar tant als emprenedors com als empresaris consolidats amb presència als polígons de Terrassa ja és important", diu. "Cal veure en què consistirà exactament, però penso que serà molt més fàcil accedir aquí que al servei de Promoció Industrial de Terrassa, al carrer dels Telers", sosté Vilar, a qui li agradaria que la Masia Els Bellots es convertís en un espai social i en un lloc de treball i reunions per a empresaris dels polígons, però també en un "hub de formació". "Penso que hi ha espai suficient i se li ha de treure suc", apunta, alhora que demana més informació sobre el projecte.

Les obres de la fase 1 de la reforma de la Masia Els Bellots han estat adjudicades a Construcciones Peña Mateos, S.L., per un import de 770.176,63 euros. Els treballs estan cofinançats per la Diputació de Barcelona, amb una aportació de 782.882,53 euros, i la direcció d'obra va a càrrec del Servei de Patrimoni i Manteniment de l'Ajuntament de Terrassa.

El projecte, però, té un pressupost total d'1,9 milions d'euros i està dividit en tres fases. En la fase 2, es preveu posar en funcionament les plantes primera, segona i el restaurant/bar de la planta baixa. I en la fase 3, s'implantarà una Estació Transformadora per donar servei a l'àrea de lleure.