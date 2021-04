Cinc escoles participen en la nova edició del projecte Patis Oberts

Redacció

13.04.2021 | 19:35

Convertir els patis de les escoles en un espai de joc i lleure alternatiu i segur, que estigui a disposició dels infants i de les seves famílies fora de l'horari escolar. És la filosofia del projecte Patis Oberts, que va entrar de nou en marxa durant les vacances de Setmana Santa i s'allargarà fins al mes d'octubre. La mitjana de participació ha estat fins al moment de gairebé 30 persones per centre i dia d'obertura.

A l'edició d'enguany, els patis que s'obren són els de les escoles Lanaspa, Montserrat, Roc Alabern, Marià Galí i Font de l'Alba. Tots cinc obriran de dilluns a divendres, de 18 a 20 hores, i també els dissabtes i diumenges, de 16 a 20 hores. Hi haurà dos períodes d'obertura. El primer, fins al 27 de juny; i el segon, de l'1 de setembre fins al 24 d'octubre.

L'objectiu del projecte és obrir els patis de diferents escoles repartides pel territori a les tardes, fora de l'horari escolar, durant els mesos en què el dia s'allarga més i els infants i els joves poden passar més estones a l'aire lliure amb comoditat. D'aquesta manera la ciutat guanya nous espais de trobada i lleure alternatiu, segur i de proximitat.

Aforament

La concepció del pati és la d'un espai de joc lliure equivalent a una plaça pública on, per tant, els menors han d'anar acompanyats i hi accediran sota la responsabilitat i vigilància de les seves famílies. Segons el centre, estarà disponible tot el pati o una part d'aquest, però en tots els casos la zona disponible inclou una pista esportiva i un lavabo. L'accés al pati és lliure, encara que per la situació sanitària causada per la Covid-19 no es permetrà superar l'aforament, fixat en 30 persones.

Els espais els gestionen entitats o empreses especialitzades que s'encarreguen de dinamitzar-los, a més d'obrir i tancar a les hores previstes. Les adjudicatàries del servei per a aquesta temporada són L'Eina SCCL (Lanaspa, Roc Alabern i Marià Galí); el Centre d'Esplai Tremola (Montserrat) i La Fàbrica (Font de l'Alba). L'import total de les contractacions suma fins a 58.527 euros.

Com a novetat, enguany les adjudicatàries hauran d'acordar amb les direccions dels centres i amb els Serveis d'Educació les activitats a organitzar. A més, en alguns centres, el programa d'activitats es treballarà també amb les Associacions de Famílies d'Alumnes (AFAs). "D'aquesta manera –indica la regidora d'Educació, Teresa Ciurana– s'afavoreix el desenvolupament d'activitats que es puguin vincular al projecte educatiu de cada centre i als interessos de les famílies, donant valor a l'educació en el lleure, arrelant-la i vinculant-la al centre educatiu".

Els patis van obrir per primera vegada durant la Setmana Santa i en aquests primers dies de funcionament la participació ha estat de 42 persones de mitjana diària a l'Escola Montserrat; 55, a l'Escola Font de l'Alba; 10, a l'Escola Marià Galí; 11, a l'Escola Lanaspa i 19, a l'Escola Roc Alabern. És a dir, un total de 137 persones al dia a tota la ciutat, o el que és el mateix, gairebé 30 persones per centre i dia. Es preveu que aquestes xifres s'incrementin en les properes setmanes, sobretot als centres que han tingut fins al moment una menor afluència de públic.

El projecte Patis Oberts es desenvolupa a Terrassa des del 2018, encara que l'Escola Roc Alabern ja va començar a posar el seu pati a disposició de la ciutadania el 2011, en el marc del Pla de Barris de la Maurina. Aquella iniciativa va tenir molt bona acollida i va ser la inspiració per a l'actual projecte de Patis Oberts a tota la ciutat.

La iniciativa també està en sintonia amb l'anomenat Pla de Millora de les Oportunitats Educatives (PMOE), que impulsa la Generalitat amb el suport de l'Estat i la Unió Europea. Entre les seves mesures, el pla inclou una estratègia per potenciar les oportunitats educatives més enllà de l'escola.