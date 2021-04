Nova fundació per lluitar contra els infants i joves vulnerables

Mercè Boladeras

12.04.2021 | 20:04

Fa molts anys que els barris de Can Palet i Ca n'Anglada, des de les parròquies, fan programes socioeducatius en el temps de lleure. Les iniciatives van començar amb centres d'esplai i colònies i es mantenen. Amb el temps, però, s'ha constatat que amb això sol no és suficient. Per què? Perquè han sorgit noves i més demandes que cal prioritzar com el fet que hi ha infants i adolescents i joves que estan en una situació molt vulnerable i que depenen d'un ajut per l'àpat diari.

Les parròquies són una de les entitats pròximes que coneixen bé la realitat del seu entorn. I no és estrany, doncs, que les mateixes s'impliquen de manera directa en qualsevol acció socieducativa. Ara han fet un pas més. Dues entitats històriques a les esglésies i els barris citats, l'Associació Can Palet i el Grup Colònies Ca N'Anglada, han creat la Fundació Educativa Terrassa amb l'objectiu de reforçar tota la tasca preventiva i comunitària que fan destinada especialment a persones amb situació de precarietat i amb la finalitat de promoure la igualtat d'oportunitats. El rector de la parròquia de Sant Josep de Can Palet, Jordi Fàbregas, encapçala la nova entitat social. "Fa més de 50 anys que treballen en aquest àmbit d'infants, adolescents i joves. I hem passat de l'esplai i les colònies a més serveis perquè el perfil de la persona que ho necessita també ha canviat. Tenim un centre obert, un centre diari, atenció psicoterapèutica, activitats esportives i de lleure, un espai de criança 0-3 espai familiar, orientació laboral i formatiu... En aquests serveis acollim unes 600 persones, que són nens i adolescents de 8 a 14 anys i en la seva majoria immigrants del Marroc i Senegal".

"Cal prendre consciència"

Fàbregas subratlla que "nosaltres no som salvadors de ningú, però cal que la ciutat, Terrassa, en prengui consciència que aquesta realitat existeix i que cal fer molta feina per evitar mals majors". El rector afegeix que "aquesta tasca és professionalitzadora i recau en una trentena de persones. Això té un cost i calen ajudes, i el fet de constituir-nos en fundació també vol facilitar aconseguir més ajuts". El rector explica que ara mateix tenen tres fonts de subvencions, que són La Caixa (és la que dona més ajuts), Ajuntament i Generalitat, però que no són suficients. I tot seguit llança un crit al sector privat i a empreses que ara tenen més activitat que mai com les farmacèutiques. La Fundació Educativa integra també al rector de Ca N'Anglada, Miguel Ángel Jaime Duarte, i compta amb un director general, Josep Rodríguez, i amb sis persones més que es distribueixen les feines. La nova entitat creu, a més, que poder seria bo fer un pas més enllà i anar parlant amb altres parròquies de barris per si es volen sumar en aquesta tasca que, per Fàbregas, ja no es pot dir que pertany a un barri sinó a la ciutat.