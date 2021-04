Denunciat per dur un adhesiu de la ITV d'un altre vehicle

12.04.2021 | 13:52

Una patrulla de la Policia Municipal va aturar divendres un vehicle que circulava, a les 18.10 hores, al carrer de Pla de la Guitard, en veure'l realitzar una infracció de trànsit. Un cop sol·licitada la documentació, els agents van comprovar que el vehicle tenia la ITV caducada i duia un adhesiu d'una ITV en vigor d'un altre vehicle. La dotació va intervenir l'adhesiu i va interposar denúncia al conductor per un delicte contra la seguretat viària, i una altra per falsedat documental. També es va interposar una denúncia a un dels passatgers per tinença de marihuana, amb un pes de 7,2 g.