De nou confinats... Sortim per la comarca?

Des d'ahir divendres tornem a estar confinats comarcalment. Ho encaixem amb resignació, indignació i desesperació, tres sentiments que podem deixar enrere si explorem les alternatives que ens ofereix la natura que ens envolta, en ple esclat primaveral. Us proposen vuit alternatives per sortir sols, amb amics o en família, amb l'al·licient d'explorar un grapat d'activitats a cadascun dels municipis de la demarcació de Terrassa. Un cada dia, si voleu.

De seguida que s'aixequi el confinament sortirem disparats. Aprofitem doncs aquests caps de setmana per explorar indrets que estaven fora d'agenda aquest mes d'abril i que poden fer-nos sentir turistes a casa. La gastronomia, el senderisme, el patrimoni, els mercats o les rutes pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac són alguns dels atractius que ofereix el Vallès. Tria el que més t'agradi i decideix si els gaudeixes a peu, en bici o a cavall!

Moltes hectàrees per a gaudir a Rubí



Ciutat dormitori? Per res, els rubinencs saben que la ciutat no dorm i que els caps de setmana de confinament una molt bona opció és petejar-se el parc de Ca n'Oriol, un espai verd amb hectàrees de camps d'esports, esplanades, boscos i camps de cultiu, una pista poliesportiva, parc infantil i una piscina. Ideal per anar amb nens i mostrar-los el jaciment romà, una vila romana dels segles I-III dC.

El Parc Natural des de Matadepera



Si preferiu una sortida gastronòmica heu d'anar a Vacarisses. En Jordi Lorente és l'ànima de la formatgeria "La Frasera", on podem veure com es fan els formatges de cabra de pastor guardonats per la seva excel·lència. Si voleu passar la nit, la formatgeria també és hostal rural. I si us heu quedat amb gana, a la cansaladeria Ca La Siona trobareu la considerada "la millor botifarra del Vallès".

Senderisme i BTT per l'entorn de Viladecavalls



A Viladecavalls ens ofereixen rutes en bici o a peu. Fins a sis alternatives, entre les que us proposem la de la Font del Frare. És un recorregut curt, d'1,30 quilòmetres i assequible. La primavera és el millor moment de fer-lo. És època de cria dels ocells i es pot escoltar el seu cant i la seva activitat. La ruta és màgica i avança entre pins blancs i pinyoners, alzines, roures, heura, arboç i farigola.

La ruta de la Pedra Seca a Rellinars



El 80% del terme de Rellinars és espai natural i amaga infinitat de rutes. Triem una: la de la Pedra Seca, començant per l'església de Sant Pere i Sant Fermí i continuant pel pont de pedra i les masies de Gibert de Baix i Les Farreres. Darrerament, aquest itinerari està prou saturat. Aquí va un altre: arribant per la urbanització d'El Planet, pel GR5, la ruta per Les Serres porta a una vista espectacular de Montserrat i l'Obac.

Passejada a cavall pel balcó d'Ullastrell



Museus, mercats i monestir a Sant Cugat



A Sant Cugat tirem de bloguers i recomane cinc visites: el museu Marilyn Monroe, el Mercantic, el Mercat Vell i si voleu caminar, el Parc de Collserola. La "joia de la corona", però, és el Monestir de Sant Cugat, un centre benedictí en ple centre històric que va ser el més gran del Comtat de Barcelona. Hi ha un munt de visites guiades i el divendres vinent, un concert d'Ensemble de Canendi Elegantia. A Sant Cugat tirem de bloguers i recomane cinc visites: el museu Marilyn Monroe, el Mercantic, el Mercat Vell i si voleu caminar, el Parc de Collserola. La "joia de la corona", però, és el Monestir de Sant Cugat, un centre benedictí en ple centre històric que va ser el més gran del Comtat de Barcelona. Hi ha un munt de visites guiades i el divendres vinent, un concert d'Ensemble de Canendi Elegantia. Visita al patrimoni industrial de Terrassa



Pels que no vulguin sortir de la ciutat o el qui triïn Terrassa com a destinació, les rutes pel patrimoni industrial i modernista són la millor alternativa. Confinats, podem fer volar la imaginació a la Masia Freixa, el MNACTEC, la Casa Alegre de Sagrera, la Seu d'Ègara o el Castell Cartoixa. Tots obren els caps de setmana i per les visites guiades cal fer reserva dies abans perquè els grups s'omplen de pressa. Pels que no vulguin sortir de la ciutat o el qui triïn Terrassa com a destinació, les rutes pel patrimoni industrial i modernista són la millor alternativa. Confinats, podem fer volar la imaginació a la Masia Freixa, el MNACTEC, la Casa Alegre de Sagrera, la Seu d'Ègara o el Castell Cartoixa. Tots obren els caps de setmana i per les visites guiades cal fer reserva dies abans perquè els grups s'omplen de pressa.

Vistes espectaculars, bona gastronomia i una ruta a cavall per Ullastrell, el balcó del Vallès. L'Hípica la Vinya ofereix diferents itineraris per l'entorn de la vila, enfilada a un turó des d'on és es veuen espectaculars vistes de La Mola, Montserrat i fins i tot el mar. Ullastrell és el rebost del Vallès. No oblideu comprar pa, oli, mistela i mató. I si pica la gana, un bon dinar de brasa al Taiet!