Incendi provocat a la porta del Fòrum

Javier Llamas

10.04.2021 | 04:00

Va ser un temple de l'oci nocturn en l'efervescent nit terrassenca dels anys noranta, però el pas del calendari i els costums va sepultar aquella discoteca sota la llosa de l'oblit, com va passar amb unes altres. Aquestes altres es van reconvertir després, o estaven en naus que van ser usades de nou com a indústries, o demolides. El Fòrum, en un subterrani darrere de l'Hotel Don Cándido, va aixecar cap alguna vegada, com a bar musical, però la seva resplendor es va apagar i des de fa anys travessa un estat d'abandó que un incendi provocat fa uns dies a la seva porta ha posat d'actualitat.

El diumenge passat, 4 d'abril, a les 17.45 hores, els bombers van rebre una trucada que donava la veu d'alarma per un incendi al barri de la Cogullada. Cremaven uns objectes, fustes, cartons, al carrer d'Anton Franch. L'avís al cos d'emergències devia ser seriós, perquè els bombers van enviar a la Cogullada a tres dotacions, com si l'alerta es referís a un incendi en un domicili o un establiment. Qui sabia l'envergadura de l'incendi o si dins de l'edifici hi havia alguna persona.

Era un foc en l'exterior del que havia estat la discoteca Fòrum, emblema de la música "màquina" a mitjan anys noranta del segle passat. Els bombers van ser al carrer d'Anton Franch una hora. No només van apagar les flames, també van inspeccionar l'interior del local abandonat, i el van ventilar perquè hi havia entrat fum.

Veïns del sector expliquen que temps enrere alguns individus havien intentat ocupar el local i fa unes setmanes un noi acompanyat d'uns gossos va estar pernoctant en les escales d'accés a l'immoble unes quantes nits. La discoteca havia estat dels mateixos propietaris de l'Hotel Don Cándido, però Nortia, el grup empresarial que gestiona l'hotel, aclareix que la propietat de l'immoble va passar fa anys a altres mans, si bé la companyia no oculta la seva preocupació per l'estat del local, tant per la seguretat com per la imatge que pot conferir a l'hotel. No correspon a Nortia, no obstant això, dur a terme cap actuació. Si potser, al departament municipal d'Urbanisme. L'Ajuntament, en efecte, va obrir anys enrere un expedient urbanístic en el qual reclamava als amos (una entitat bancària) la neteja dels accessos, però aquella actuació va quedar arxivada. Després de l'incendi del diumenge, la Policia Municipal ha tornat a dirigir-se als titulars de la finca per a la reparació de la porta danyada per les flames.

Els accessos al local seguien ahir a la tarda com dies enrere, amb residus cremats, amb l'entrada renegrida i la porta entreoberta. I les parets, repletes de pintades. Cinta de la Policia Municipal senyalitzava els voltants de la porta.

En el solar contigu, on antany hi havia una gran terrassa de bar, la Terrasseta, abandonada també, s'acumula la brossa. Per internet encara es difonen i venen fulls de mà de festes de música electrònica que es van celebrar al Fòrum l'any 1994, la seva època daurada.