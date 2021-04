Detingut un home per matar-ne un altre a ganivetades al Centre

Javier Llamas

10.04.2021 | 04:00

"Auxili, m'han apunyalat. Està a dalt, a dalt", va encertar a dir abans de desplomar-se amb l'esquena recolzada en una façana, mentre s'aguantava la panxa ensangonada. Un home va ser assassinat ahir a ganivetades al Centre. Al presumpte homicida el van detenir els Mossos d'Esquadra uns minuts després. Els indicis apunten a un crim passional. El detingut era exparella de l'actual companya del mort.

Els fets van tenir lloc al matí al carrer de Joaquim de Paz, entre el del Passeig i la plaça de Maragall. Un veí va arribar a casa seva a les 10.20. Va deixar el cotxe en el garatge. No hi havia ningú al carrer en aquell moment. Tot va ser cosa d'un sospir. Va pujar les escales i va sentir crits, "auxili, auxili", i va baixar les escales de nou. I llavors sí, llavors va veure un home que es trontollava, parlava, demanava ajuda, però després només va poder balbotejar, està a dalt, està dins, apuntava, en referència a l'agressor. No va poder més. Va quedar desplomat, assegut amb prou feines al terra, amb l'esquena recolzada en la façana del veí. Vestia roba d'estar per casa, un pijama o un xandall. I calçava sabatilles domèstiques. Un gos solt deambulava al seu voltant.

Arribaven vianants des del carrer del Passeig. La víctima estrenyia una mà contra el seu abdomen. Les punyalades, diverses, li havien ocasionat lesions greus, amb afectació intestinal. Els serveis d'emergències van ser alertats a les 10.22 hores.

El carrer de Joaquim de Paz es va omplir d'ambulàncies i dotacions dels Mossos d'Esquadra, que van tallar els accessos mentre els equips mèdics atenien la víctima. Uns testimonis havien fet el possible poc abans perquè no perdés el coneixement. Al cap d'uns minuts, el ferit, d'uns 50 anys, va ser traslladat a Mútua. El pronòstic era crític, segons va informar el SEM. La seva vida penjava d'un fil. El van portar a quiròfan de seguida. A última hora de la tarda va morir.

El personal sanitari havia atès una altra persona al matí al carrer de Joaquim de Paz. Mentrestant, arribaven més mossos, uniformats i de paisà, de la comissaria de Terrassa i de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC). Parlaven amb un testimoni, prenien declaració a un altre, pujaven les escales de l'edifici on havia tingut lloc l'apunyalament. L'edifici és una finca antiga de planta baixa i dues plantes, amb sis habitatges. L'atac es va perpetrar en un primer pis, on vivien una parella i una jove. I el gos que deambulava al costat de l'home malferit. Un veí del bloc havia sentit corredisses i una cosa similar a una discussió en veu alta, sorolls gens habituals en una comunitat sense conflictes ressenyables. Després d'un breu interval, les carreres es van reprendre. El veí va tancar amb clau la porta del seu habitatge.

La detenció

Els mossos que no estaven entrevistant testimonis buscaven l'agressor, que havia fugit. Algú va dir que l'havia vist escapar per l'interior de l'illa d'habitatges del bloc on havia ocorregut tot. Pel que sembla, uns mossos el van enxampar al carrer paral·lel, el de Sant Josep. Volien interrogar també la dona, testimoni clau del cas, però no queda clar que es trobés allà.

A les 14.10 van marxar els últims mossos. Tolls de sang romanien en el paviment, entre el bloc on es va cometre l'apunyalament i la casa situada just davant. A la façana d'aquest edifici quedaven impregnacions sanguinolentes. Davant, a l'escala del bloc on vivia la víctima, estaven les seves sabatilles fosques d'estar per casa. Un rastre de gotes de sang mostrava als esglaons el camí, de dalt a baix, que havia seguit l'home fins a desplomar-se al carrer pregant auxili.