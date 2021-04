La comunitat universitària inicia dilluns un cribratge massiu

Emili González

10.04.2021 | 04:00

Prop de 7.000 alumnes, professors i personal d'administració i serveis de les universitats amb presència a Terrassa tenen l'opció de sotmetre's, a partir del dilluns, a les corresponents proves per tal de detectar si estan contagiats de la Covid. I és que el Departament de Salut iniciarà, a partir de la setmana vinent, un cribratge massiu a les universitats egarenques.

La iniciativa forma part de l'estratègia de la conselleria, iniciada aquesta mateixa setmana, orientada a realitzar proves a les dotze universitats de Catalunya amb l'objectiu de detectar persones que tenen el virus, però que són asimptomàtiques. L'objectiu és trencar les possibles cadenes de transmissió de la Covid i fer un seguiment de l'evolució del virus en aquesta població concreta.

El testeig començarà dilluns a l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT), adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona, on durarà fins dimecres. En concret es realitzarà aa l'Aula 8, de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores. Uns 800 estudiants i 70 treballadors (entre docents i investigadors, i personal d'administració i serveis) poden sotmetre's a les proves, que en tot cas tenen un caràcter voluntari. A l'EUIT no caldrà cap tipus de cita prèvia.

En el punt de cribratge de l'Aula 8, i també en el que s'instal·larà a la UPC, s'hi farà una prova PCR per automostra i un test serològic ràpid (amb sang capil·lar) per detectar anticossos de la Covid. Els participants podran escollir entre fer-se ambdues proves o només la PCR. Els resultats es podran consultar al web o a l'app de La Meva Salut. La iniciativa ha estat impulsada pel Departament de Salut, en col·laboració amb el Servei Català de la Salut i Vigilància Epidemiològica, en una operativa conjunta amb el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i el Banc de Sang i Teixits.

Eseiaat

El cribratge amb un major nombre d'alumnes, professors i personal tindrà lloc, però, a partir del dimecres vinent, quan començarà el mateix procés al campus a Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La previsió és que duri fins divendres. Les proves tindran lloc a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat), a l'edifici TR5, situat al carrer de Colom, número 11.

Fins a 6.000 persones pertanyents al campus egarenc de la UPC tenen la possibilitat sotmetre's al cribratge. En el cas de la UPC, la comunitat universitària serà convocada amb cita prèvia.

Els horaris dels cribratges a la Politènica seran el dimecres, de 9 a 14 hores; el dijous, de 9 a 14 hores i de 15 a 17 hores; i el divendres, de 9 a 14 hores.

En tot cas, el procediment està pensat per a persones que no hagin estat vacunades. A més, Salut indica que tothom qui presenti símptomes que siguin compatibles amb el coronavirus, tampoc podrà participar-hi i se'l redirigirà d'immediat al seu Centre d'Atenció Primària (CAP).

Segons les dades provisionals del Departament de Salut, dijous passat, a Terrassa, de cada 100 proves PCR o test d'antígens que es van fer, un 3,68% van donar un resultat positiu.

230.000 testos

Dins l'estratègia traçada per Salut per descobrir nous positius entre la comunitat universitària, la conselleria preveu fer testos durant aquest mes d'abril a 230.000 estudiants pertanyents a les dotze universitats catalanes. No és necessari que els alumnes o els professors es facin la prova al centre on estudien, sinó que poden desplaçar-se a la universitat més propera al seu domicili.

De fet, la Regió Sanitària Metropolitana Nord (a la qual pertany Terrassa) va iniciar dijous passat els cribratges a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i al TecnoCampus de Mataró de la Universitat Pompeu Fabra. També a la Universitat de Lleida (que va ser la primera de Catalunya on es va iniciar el testeig voluntari) i a la de Girona, on també ha començat el cribratge massiu.

En el cas de la UAB, fins a 40.000 persones (34.000 alumnes; 4.000 docents i personal investigador, a més de 2.00o membres del personal d'administrador i serveis) poden sotmetre's, sempre amb un caràcter voluntari, a les proves PCR i als testos serològics amb sang capil·lar proposats per Salut.

En una visita que va efectuar ahir a la Universitat de Girona, la consellera de Salut, Alba Vergés, es va mostrar especialment preocupada per l'augment dels pacients ingressats a les Unitats de Cures Intensives (UCI) dels hospitals catalans. "Veiem un creixement a les UCI, un creixement que no vam observar a la segona i la tercera onada, i per tant ens preocupa molt", va manifestar. Des d'ahir, a Catalunya torna a estar en vigor el confinament comarcal, que durarà coma mínim fins al pròxim 19 d'abril, amb l'objectiu de frenar l'alça dels nous contagis.