Terrassa i Sabadell aposten per col·laborar institucionalment

Laura Hernández

09.04.2021 | 04:00

El Fòrum Next Generation Vallès va reunir ahir presencialment els ponents d'empreses i institucions vallesanes i unes dos-centes persones connectades a través de la plataforma Zoom. Tot un èxit per una convocatòria que va mostrar la capacitat vallesana de generar projectes per transitar cap a una economia i una societat més digitalitzada i compromesa socialment i amb el medi.

Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell, va exercir d'amfitriona en una benvinguda institucional que va compartir amb Nil López, president del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental;Ignasi Giménez, president del Consell Comarcal i l'alcalde de Terrassa.

Jordi Ballart va celebrar les bones relacions entre les dues capitals vallesanes després d'anys de desavinença, va mostrar complicitat amb l'alcaldesa sabadellenca Marta Farrés i va proposar "passar de la rivalitat a la cooperació institucional".

A la trobada, els ponents van fer palès que serà necessària la col·laboració publicoprivada per a tirar endavant els projectes aspirants als fons Next Generation, donat que el finançament europeu cobrirà només parcialment els pressupostos.

El català Raúl Blanco, secretari general d'Indústria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministeri d'Indústria, Comercio y Turismo, va explicar que Espanya rebrà en tres anys una transferència de 70 mil milions d'euros, enfront dels 80 mil milions que va rebre d'Europa entre 1985 i 2010.

La rehabilitació de Can Feu

Sabadell va presentar ahir una de les seves apostes als ajuts de la UE. Farrés va explicar que l'Ajuntament vol rehabilitar el Castell de Can Feu i el seu entorn per donar-li un ús com a centre de formació en jardineria, horticultura i ciències ambientals. L'objectiu és oferir una alternativa laboral a persones aturades i amb baixa capacitació, impulsar la producció agrària km 0 i donar suport a les empreses d'economia verda. El projecte incorporarà un hivernacle per a la producció agrària i acollirà també esdeveniments culturals.