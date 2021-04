La pressió assistencial creix, amb pacients més joves a les UCI

Emili González

09.04.2021 | 04:00

El confinament comarcal que avui entra de nou en vigor arriba en un moment en què hi ha indicis preocupants de l'evolució de la pandèmia a Terrassa i, de fet, al conjunt de Catalunya. Des del dimarts (és a dir, passada ja la Setmana Santa) s'ha detectat un augment dels casos positius de coronavirus a la ciutat, així com un increment tant dels pacients ingressats a planta per la Covid, com dels que acaben a les Unitats de Cures Intensives (UCI). Així ho indica el doctor Jaume Boadas, director assistencial del Consorci Sanitari Terrassa (CST), que parla ja de l'inici d'una quarta onada, i assegura a més que ha baixat l'edat dels pacients ingressats a les UCI respecte a les onades precedents.

"Ara els malalts de Covid són més joves, tant els que estan a planta com a intensius; molts tenen entre 40 i 70 anys; a més, a l'UCI hi ha força persones que no tenen cap patologia prèvia", explica l'expert. Com a aspecte positiu, Boadas apunta a l'efecte que està tenint l'elevat nivell de vacunació a les residències, que ha fet caure en picat els contagis i els ingressos d'aquest tipus de pacient. "En aquesta quarta onada hem de veure quin impacte té el fet que cada vegada hi hagi més població vulnerable a la Covid que ja està vacunada; aquest és un factor que no teníem en les onades precedents", assenyala.

"De totes maneres, la situació és molt preocupant, perquè comencem una quarta onada quan encara no havíem buidat els hospitals dels pacients que van ingressar durant la tercera –sosté–. És a dir, que d'entrada partim d'una pressió assistencial més alta que en les onades precedents".

En xifres exactes, el dimecres d'abans de la Setmana Santa hi havia als centres sanitaris egarencs (l'Hospital Universitari MutuaTerrassa i l'Hospital de Terrassa) 98 persones ateses per coronavirus. Aquest dimecres la xifra havia pujat ja fins als 105.

L'augment en el nombre de llits ocupats per malalts de Covid ha estat especialment important després de Pasqua. "Entre els dies 1 i 5 d'abril, és a dir, durant tota la Setmana Santa, vam tenir 22 ingressos; només dimarts passat, en un sol dia, n'hi va haver nou; i dimecres, quatre més", especifica Boadas.

Les catorze places disponibles a l'UCI de l'Hospital de Terrassa estan ja ocupades per malalts de Covid, cosa que ha portat el centre sanitari a derivar aquesta setmana tres pacients amb coronavirus a altres hospitals. Dos d'ells, a la Vall d'Hebron i un tercer, a MútuaTerrassa, on encara existeix un cert marge de maniobra a l'UCI, donat que ahir hi havia vuit pacients atesos a intensius d'un total de 20 llits disponibles.

Soca britànica

La presència de la soca britànica de la Sars-Cov-2, més contagiosa, ja és absolutament predominant a Terrassa, el Vallès Occidental i Catalunya. "A la comarca representa ja més del 90 per cent dels casos positius", indica el doctor. "És precisament aquesta soca britànica la que explica el repunt del nombre de casos i l'augment dels ingressos –diu–; ara bé, encara s'estudia si aquesta variant té a veure, o no, amb què els pacients siguin més joves que en onades precedents".

Un dels indicatius que mostren la tendència a l'alça de la pandèmia és la positivitat. O dit d'una altra manera, quants casos positius de coronavirus hi ha per cada cent proves fetes, ja siguin PCR o test d'antígens. Si la proporció supera el 5% es considera que s'està en un moment d'expansió de la pandèmia. Durant l'última setmana, a Terrassa la positivitat s'ha situat en el 5,6%. Al conjunt de Catalunya, la positivitat també va a l'alça, ja que a finals de la setmana passada se situava en el 7,75%, dos punts més que set dies abans.