A la patronal Cecot li preocupa la gestió dels fons de recuperació

Redacció

09.04.2021 | 04:00

La patronal Cecot planteja la necessitat que el teixit empresarial te de trobar fórmules i aplicar mesures "a curt i a mitjà termini" per reactivar l'activitat productiva els mesos vinents. El president Antoni Abad, va traslladar dimecres aquesta inquietud al conseller d'empresa i coneixement, Ramon Tremosa, en una trobada institucional a la seu de la patronal vallesana. Nou mesos després de l'aprovació del Pla de Recuperació per Europa, el juliol de 2020, la Cecot creu que hi ha "més dubtes que certeses" sobre l'aplicació dels fons.

A diferència de països com Alemanya, apunta la patronal, a Espanya "encara no disposem d'una planificació que marqui fases, priorització i els criteris dels projectes estratègics que s'han d'impulsar". Les dates de les convocatòries perquè les empreses presentin projectes s'ha ajornat fins a dues vegades,

Mentre a altres països les empreses ja s'estan endeutant impulsant iniciatives, amb una definició clara dels projectes que els governs dotaran amb fons Next Generation, aquí "encara no sabem ni el tipus de projecte que finançaran, ni el calendari de les convocatòries".

Aquesta indefinició dificulta la tasca d'acompanyament de Cecot a les empreses.El maig de 2020, just abans de l'aprovació dels fons de Recuperació de la UE, Antoni Abad va fer arribar per escrit a la presidenta de la UE Ursula von der Leyen, la petició d'uns fons per a la reactivació i la transformació del model econòmic i productiu, apunten des de la institució vallesana.

Un any després, la Cecot creu que la tramitació "està sent més lenta del que seria desitjable". La institució ha sol·licitat al Govern espanyol que apliqui "el principi de proporcionalitat" en la distribució dels fons Next Generation, donat que l'estimació per Catalunya "està per sota del PIB que genera l'economia catalana".