Nous usuaris al "càtering" més solidari

Emili González

09.04.2021 | 04:00

En Pablo Baños ha complert 48 anys i en fa un que viu al carrer amb la seva parella, la Montse Nicolás. En Pablo explica que ha fet treballs puntuals com a manobre; també com a electricista i com a lampista; però diu que ara el mercat laboral passa per un moment difícil, tot i que ell es mostra optimista i es troba en una recerca activa de feina.

La Josefa Delgado, de 65 anys, és veïna de Les Arenes i comenta que en l'actualitat no cobra cap ajuda econòmica a l'espera que li arreglin la pensió. Té un seu fill, el Paco, amb una discapacitat, i rep el suport de Càritas per tirar endavant.

El Pablo i la Josefa són dos dels usuaris que els últims mesos han recorregut al Catering Social TK, situat al carrer de Calaf, número 65, al barri de Les Arenes. "Amb la pandèmia ha augmentat el nombre de persones que ens demanen rebre menjar; el cert és que tenim una llista d'espera cada vegada més llarga", assenyala en José Antonio Larrosa, un dels responsables de l'establiment solidari.

Cada migdia, entre dilluns i divendres, fins a aquest local s'acosten prop d'un centenar de persones que passen per dificultats econòmiques per obtenir, d'una manera gratuïta, un menú complet d'entrant, plat principal, pa i postres. L'establiment va iniciar la seva activitat altruista l'any 2017, impulsat pel capellà de la parròquia de Santa Maria de Les Arenes, mossèn Toni Deulofeu. El "càtering" social funciona, de fet, com un comerç a l'ús de menjar preparat, en què tothom qui vulgui, pot comprar des de pollastres a l'ast, carn i bacallà guisat fins a pastís de tonyina o peus de porc, entre altres delícies.

Els diners que aquest singular "banc dels aliments" obté d'aquestes vendes serveixen per adquirir els productes que en acabat es cuinen i s'entreguen, en forma de plats preparats, a qui més ho necessita.

Donacions

Les especials dificultats suscitades en el context de la pandèmia han propiciat que, els darrers mesos, des del càtering hagin fet una crida a rebre donacions d'aliments bàsics, com llet, llegums, tonyina, oli o tomàquet fregit. "La resposta ha estat molt bona i tant entitats i equips esportius de Terrassa com veïns mateix de Les Arenes han fet moltes aportacions; n'estem molt agraïts", explica Larrosa.

"A mi, ara em fa falta, però quan no sigui així, deixaré la meva plaça a una persona que ho necessiti més que jo", diu la Josefa Delgado, que explica que "cada dia, de dilluns a divendres, va al càtering", i que ahir es va menjar un arròs que era per llepar-se'n els dits.

"Ara visc al carrer i tenir si més no el dinar assegurat és un gran ajut", comenta Baños. "Abans del confinament, amb la meva parella, ja havíem anat al càtering de Les Arenes i ara farà un més que hi hem tornat", afegeix. Aquest terrassenc explica que a les nits dormen en un magatzem, en una antiga fàbrica, potser, i que durant una bona temporada també han passat per l'Andana, el servei d'acollida per a les persones sense sostre gestionat per Creu Roja.

El Catering Social TK compta avui amb dos treballadors, i una tercera persona voluntària hi dona un cop de mà. La demanda creixent de la iniciativa mostra com la solidaritat, en aquest temps que corren, és més necessària que mai.