Línia de prestacions per a garantir les activitats d'infants i adolescents

09.04.2021 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa va enviar ahir una carta a les entitats esportives i culturals de la ciutat per tal de detectar possibles situacions de vulnerabilitat econòmica entre els infants i adolescents que participen en les activitats que ofereixen com a extraescolars. La missiva s'ha enviat a un total de 61 entitats esportives i 307 entitats culturals. Aquesta acció, que és fruit del treball transversal que s'ha dut a terme entre els Serveis Socials i els Serveis d'Esports i Cultura, forma part del nou reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic, aprovat inicialment pel Ple municipal que va tenir lloc el passat mes de març.

En aquesta línia, l'Ajuntament està treballant per afavorir la inclusió social dels infants i els joves, per tal de fomentar la igualtat d'oportunitats entre els diferents sectors de la ciutat. Els Serveis Socials municipals estudiaran cada situació familiar, identificades prèviament per les entitats, i es valorarà la concessió d'una prestació econòmica amb l'objectiu que infants i joves puguin continuar gaudint d'aquests espais, sense que els clubs i entitats es vegin econòmicament perjudicats.

Segons s'estableix al reglament, les famílies d'aquests nens i adolescents en situació de vulnerabilitat hauran de complir uns requisits socials i econòmics per tal de poder tenir dret a aquestes prestacions.

Contra l'exclusió social

Amb relació a aquesta decisió municipal que persegueix prevenir l'exclusió social d'aquest col·lectiu, el tinent d'alcalde de Drets Socials, Noel Duque, posa en valor la tasca transversal que s'ha fet a l'Ajuntament per poder donar resposta a aquestes necessitats socials. "La lluita contra l'exclusió social i la pobresa ha estat una de les línies estratègiques de l'Ajuntament. És per això que les regidories de Cultura, Esports i Serveis Socials creiem que ningú no ha de quedar fora de cap activitat per motius econòmics". I afegeix: "A més, aquestes prestacions serviran també per ajudar els clubs i les entitats a seguir oferint els seus serveis i fer de Terrassa una ciutat millor".

Amb el nou reglament s'han concretat els requisits amb l'objectiu d'universalitzar aquesta mena d'ajudes, incorporant una nova mirada integral en el terreny de la inclusió, que contempla la cultura i l'esport com a àmbits clau per tal d'afavorir la igualtat d'oportunitats de la infància, una circumstància que la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha convertit en un clar exemple d'unes desigualtats que ja existien anteriorment i s'han vist ara agreujades dins de moltes famílies.