Els Mossos identifiquen el sospitós d'agredir un conductor d'autobusos

Javier Llamas

09.04.2021 | 11:37

El sospitós d'agredir un conductor d'autobusos de Terrassa ja està identificat, denunciat i citat per a un judici. L'atac es va perpetrar dimarts passat en un bus de la línia 9 i els primers indicis apunten que el passatger va proferir crits racistes contra unes noies marroquines, que el xofer va intervenir i que l'imputat va donar cops de puny al conductor. Hores després, els Mossos d'Esquadra el van identificar. L'Ajuntament ha anunciat que, si pot, es personarà com a acusació.

Els mossos van confirmar la versió de l'origen racista de l'incident. L'usuari va pujar al bus donant signes d'exaltació, i aviat es va dirigir a unes noies d'origen magribí a les quals va increpar, diu l'Ajuntament.

El conductor va cridar l'atenció al sospitós i la reacció d'aquest no es va fer esperar. La va emprendre a cops de puny amb el xofer. No ha transcendit si l'atac va ser comès quan l'autobús estava en marxa. En aquest cas, les repercussions de l'agressió van poder ser molt pitjors per la seva influència en la seguretat del trànsit.

El xofer va sofrir contusions a la cara i va ser objecte d'amenaces de mort. Nerviós, va contactar amb la central de Tmesa. L'agressor havia fugit. El bus estava a l'avinguda de l'Abat Marcet quan es va desencadenar l'atac. Eren les 19.45 hores.

Ordre d'allunyament

Els testimonis van ser crucials perquè els mossos, hores després, localitzessin al presumpte autor de l'agressió i el denunciessin. Està pendent de judici ràpid. L'Ajuntament farà el possible per a personar-se com a acusació en el cas. Si és així, demanarà una ordre d'allunyament perquè l'acusat no torni a agafar un bus de Tmesa durant el temps que la Justícia determini.

"Actes com aquest no es poden tolerar, ni l'agressió ni les increpacions racistes prèvies", va apuntar ahir Lluïsa Melgares, tinent d'alcalde. Melgares va valorar "la valentia" del conductor en recriminar al passatger la seva actitud.