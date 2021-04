Apunyalament al Centre

09.04.2021 | 12:05

Un jove ha resultat ferit de gravetat aquest matí després de ser apunyalat per un altre individu al carrer Joaquim de Paz, al centre de la ciutat. Fins al lloc dels fets s'han traslladat els Mossos d'Esquadra i els serveis sanitaris. Segons informen testimonis de l'agressió, els agents han detingut el presumpte agressor. Per la seva banda, la víctima ha estat traslladat al centre hospitalari en estat molt greu. Els Mossos han iniciat una investigació per esclarir els motius de l'apunyalament que s'hauria produït després d'una baralla.