Retencions a la C-58 en ambdós sentits de la marxa

Trànsit i transport públic

08.04.2021 | 08:16

Segons informa el Servei Català de Trànsit, aquest matí es registren retencions a diversos punts de la C-58. En sentit sud, és a dir, direcció Barcelona, la circulació és lenta del quilòmetre 0 al 3, a l'alçada de Montcada i Reixac, i del 11 al 13, a Sat Quirze del Vallès. En sentit nord, hi ha retencions del quilòmetre 6,5 al 5, a Ripollet, cap a Terrassa i l'enllaç amb l'AP-7.

Pel que fa a la resta de vies que passen per la nostra comarca, a la B-30 sentit sud, el trànsit és dens del quilòmetre 10 a l'11,2, a Barberà del Vallès, direcció Tarragona. A l'AP-7 sentit nord, al seu pas també per Barberà del Vallès, hi ha retencions del quilòmetre 146 al 148, direcció Girona.

Els trens de la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) circulen amb normalitat, i els de les línies R4 i R12 de Rodalies, també, segons comuniquen ambdós operadors.

Quant als autobusos urbans de Terrassa, les parades Concili Egarenc i Segle XX de l'L9 estan anul·lades degut a un tall per obres al carrer de Navas de Tolosa, fins al 15 de juliol. Es recomana utilitzar les parades Doré, Col·legi (L1) o Arxiu Comarcal.

TGO informa de normalitat en el seu servei. Les línies d'autobús exprés entre Terrassa i Barcelona e2.1 i e2.2 de Moventis també funcionen segons l'horari previst.