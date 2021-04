Un nou servei d'autofarmàcia creat arran de la pandèmia

Emili González

08.04.2021 | 04:00

El circuit que permet, en alguns restaurants de menjar ràpid, fer la comanda i recollir-la sense haver de baixar del cotxe, s'expandeix de mica en mica en altres sectors. És el cas de les farmàcies. De fet, Terrassa, juntament amb Sitges, són les dues ciutats catalanes referents en aquest servei en què el client arriba amb el cotxe i, en comptes de demanar una hamburguesa doble o el seu gelat preferit, compra aspirines, productes de dietètica o el fàrmac que li ha prescrit el metge. I tot, sense deixar el volant.

"Ens hem adonat que la discreció és un altre dels avantatges que comporta aquest sistema, perquè encara hi ha clients als quals els fa un cert pudor comprar, per exemple, preservatius o bé viagra, i els resulta més fàcil fer-ho sense que hi hagi més clients al darrere fent cua", explica l'Elena Astals. Ella és la propietària de la Farmàcia Consell, situada a l'Avinguda de Jaume I, número 300 (en sentit Matadepera), que s'ha convertit en la darrera farmàcia de Terrassa que ha posat en funcionament aquest circuit de compra.

Astals comenta que la pandèmia ha estat un altre dels motius que han impulsat la posada en marxa de la proposta. "Venir a comprar amb el cotxe resulta també una manera de mantenir les distàncies amb més facilitat i, així, garantir que es compleixin les mesures de seguretat davant del virus", assenyala.

BONA ACOLLIDA

La farmacèutica indica que en l'estrenat servei de finestreta, els clients no tan sols poden recollir els encàrrecs que han fet prèviament, sinó també comprar directament els productes o els medicaments que desitgin, o els hagin receptat.

"L'acollida que la nova proposta ha tingut entre la clientela, ha estat molt bona –comenta–. Les mares amb fills petits ens diuen que els va molt bé, que els resulta molt còmode".

L'autoservei també està pensat per a clients que acompanyen persones grans amb problemes de mobilitat, que no poden baixar del cotxe, o per al públic que desitja fer algun tipus de consulta de caràcter privat. Un cop finalitzada la compra, se n'aniran, volant en mà, pel carrer del Consell de Cent.