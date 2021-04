Pisos de lloguer i amb serveis compartits

Laura Hernández

08.04.2021 | 04:00

Va néixer a Silicon Valley, on els joves professionals de les "telecom" volien viure i socialitzar, i ràpidament van replicar el model immobiliari a Londres, París i Berlín. Es tracta del "coliving", habitatges amb serveis compartits, una evolució del "coworking" (espais de treball compartits) aplicat a l'habitatge que ara prova sort a Terrassa.

La primera promoció de lloguers amb serveis compartits la construeix la firma Be-Corp i suposa un canvi de paradigma en el concepte residencial. A la nova promoció, 79 habitatges al número 20-22 del carrer de Colom, en ple cor de la zona universitària, els veïns pagaran un lloguer pel seu pis i compartiran climatització, wifi, gimnàs, sala de treball, "micromarket", servei de tintoreria i aparcament amb càrrega elèctrica.

La fórmula de "coliving" americana evoluciona a la ciutat, on s'allunya de les elitistes promocions de luxe de San Francisco i aposta per un model d'habitatge "per rendes mitjanes", comenta Joan Carles Sánchez, director de relacions institucionals de Be-corp. El preu dels lloguers amb serveis compartits ronda els 14 euros el metre quadrat a Terrassa; un pis de 88 metres quadrats, 3 habitacions i dos banys, amb terrassa de 12 metres quadrats, wifi d'alta velocitat i plaça de pàrquing, paga una renda mensual de 1.055 euros.

Interactuar als espais comuns

La promoció de Be-corp a Terrassa recorda els allotjaments d'estudiants a Europa, amb un ampli ventall de serveis compartits. Aquí, cada llogater ocupa el seu pis, que s'entrega moblat i equipat amb electrodomèstics.

Fora d'aquest espai privat, el complex convida a interactuar als espais comuns. A compartir una sessió d'exercici o de fisioteràpia al gimnàs, a teletreballar als espais comuns o a reunir-se amb col·legues a les "meeting rooms", totes equipades amb videoconferència. També a fer un cafè amb la família o amb els veïns al saló del complex, o a organitzar un sopar amb amics a la terrassa de la planta baixa.

A diferència de les promocions convencionals, els lloguers amb serveis compartits estan pensats i dissenyats per compartir experiències dins la comunitat. L'edifici de Colom disposa de consergeria, càmeres de vigilància, panell de novetats on s'informa dels horaris de les activitats, es pengen notícies com les darreres restriccions de la Covid o les promocions del mercat, i un "smart point" on recollir les compres per internet, on deixar la roba per a la tintoreria o la llista de la compra pels comerços del barri. Un acord amb el teixit comercial de la zona permetrà rebre serveis sense moure's de casa.

"Volíem fer un producte diferent i amb valors", explica Joan Carles Sánchez. "Creiem important incrementar l'oferta de lloguer i fer-ho tenint en compte que les necessitats canvien, les estructures familiars canvien i que el lloguer és avui una molt bona opció per a joves, parelles i famílies que no volen el llast d'un habitatge de compra".

El temps de lloguer de la nova promoció oscil·la entre l'any i els 7 anys de durada i el preu inclou la quota de la comunitat, el pàrquing de cotxes, patinets elèctrics i bicicletes (90 places), el consum d'aigua calenta i la climatització (que són comunitàries) i el servei compartit de wifi d'alta velocitat.

"La propietat no es desentén de la comunitat –explica Sánchez–, actua com un arrendador gestionant el complex i atenent les demandes i les reparacions dels llogaters". Una app de la comunitat permet als veïns reservar espais al gimnàs i als diferents serveis, tenir accés al contracte, factures i pagaments i llençar avisos per avaries o temes de manteniment.

Tot i que el model de cohabitació està arrelat a països com Alemanya, els Estats Units, el Regne Unit o el Japó, a Espanya aquesta modalitat immobiliària i residencial ha avançat més lentament. Fins ara. La Covid-19 i els confinaments han accelerat molts canvis, han imposat el teletreball i la recerca de noves formes de convivència, amb persones que creen comunitat i es connecten de la mà de les tecnologies. Amb el sector immobiliari carregant piles de cara a la sortida de la pandèmia, la primera petjada d'aquest nou producte ja trepitja Terrassa.

Catorze projectes en dos anys

Darrera la marca Be-corp hi ha un grup d'empresaris del sector immobiliari i d'inversors que fa tres anys, en un context inflacionista, va decidir "buscar un producte diferent –apunta Joan Carles Sánchez–, donar estabilitat a l'empresa a través del lloguer i incorporar un model immobiliari amb valors com el de la comunitat". De fet, el primer projecte entrat als serveis municipals d'urbanisme de Terrassa "eren pisos de compra. Després vàrem adaptar el projecte al nou format". Inspirada en els models de condomini americans i les iniciatives de "coliving", la promotora ha adaptat la fórmula a un públic local de rendes mitjanes i, dos anys després d'aquella idea, ja projecta la seva promoció número 14 de lloguers amb serveis compartits, la majoria a Barcelona. Demà celebra la jornada de portes obertes a Terrassa, en un mes presenta una promoció a Badalona i abans d'estiu estrenarà 450 habitatges a Can Batlló (Barcelona). En paral·lel, té en projecte tres promocions més a la capital catalana, a l'antiga fàbrica Cobega (avinguda Guipúscoa), a La Sagrera i al carrer l'Arc del Teatre, al barri del Raval.