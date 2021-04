Torna el confinament comarcal a partir de divendres

Efe

07.04.2021 | 13:51

Catalunya tornarà al confinament perimetral comarcal amb caràcter general, també per a les bombolles de convivència, a partir d'aquest proper divendres, per evitar desplaçaments davant la creixent pressió hospitalària per la Covid. Així ho han confirmat fonts de l'executiu català, en un moment en el qual, després de la llibertat de moviment -dins de la bombolla de convivència- durant la Setmana Santa, les UCI s'estan omplint. La circulació dels terrassencs, doncs, quedarà restringida dins del Vallès Occidental. Només es podrà sortir de la comarca quan es tingui un motiu justificat, com per exemple, per treballar o estudiar.