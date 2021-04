Una professora de l'EMM, Carme Ubach, obté l'instrument després de mesos de seguir la pista

Mercè Boladeras

Aquesta és la història d'un cúmul de casualitats", com diu Carme Ubach, professora d'arpa de l'Escola Municipal de Música-Conservatori de grau professional de Terrassa. I la història té com a protagonista una arpa en venda que Ubach ha perseguit durant mesos fins que la va aconseguir, i avui forma part del conjunt d'instruments del centre educatiu municipal per l'aprenentatge, formació i interpretació.

La pista musical comença el mes d'octubre de 2018 quan Ubach llegeix en el seu grup de Whatsapp de professors d'arpa de tot l'Estat que es ven una arpa de pedals de segona mà a un preu de set mil euros. La notícia va sorprendre la docent. "Primer no vaig fer gaire cas fins que vaig veure que l'arpa d'ocasió estava a Terrassa. Llavors sí que em vaig interessar perquè si l'arpa estava en condicions, era una bona oportunitat perquè ingressés a l'escola, especialment pels alumnes perquè una arpa nova s'acosta als 20 mil euros".

Ubach es va posar en contacte amb el venedor i va quedar amb ell l'1 de novembre. "Me'n recordo perfectament pel dia que és festiu i assenyalat en el calendari. El cas és que a primera hora, em va trucar el germà del venedor dient que s'havia d'anul·lar la trobada perquè estava malalt". Amb la trucada, la professora va saber més coses. "Resulta que el germà vivia a Manchester i, de fet, ell era el propietari de l'arpa que tenia el seu germà a Terrassa".

Es va obrir després un temps d'espera en el que la professora va saber que un docent de Madrid havia vingut a Terrassa i havia vist l'arpa, però que no se l'havia quedat perquè li va semblar que el pressupost de compra (set mil euros) i reparació (estimat en set mil euros) era massa elevat i que no valia la pena.

Mesos després, cap al mes de juny de 2019, Ubach va rebre una nova trucada. Aquesta vegada tornava a ser el germà del propietari, que viu a Terrassa, qui li va comunicar que buidaven un traster familiar on estava l'instrument i que s'havien de desfer d'aquest. La professora hi va anar, la va examinar i li va dir que se la quedaven. Aquesta vegada va ser una cessió i és firmar un contracte per recollir l'acord. A partir d'aquí quedava el pas d'avaluar l'instrument i fer l'arranjament. Això també demanava temps en tant que a Catalunya i a l'Estat espanyol no hi ha tècnics de reparació d'arpes i que està més a prop és a Itàlia. "El nostre referent en aquest ofici -diu Ubach- és l'italià Marco Bertola que ve dos cops l'any de gira per la península per arreglar arpes. Amb la pandèmia, durant el 2020, no vàrem poder fer res. Ho vam començar a moure el 2021 i el mes de febrer, el dia 20, va venir a l'escola per mirar-se l'arpa". I nou ensurt però en positiu. "Quan la va examinar ens va dir que el cop que tenia era poca cosa, molt superficial, i que es podia reparar en unes hores amb un cost d'una revisió rutinària". El tècnic arpista, dins de la classe, va esmerçar unes set hores d'aquell dissabte en què la història de l'arpa en venda va acabar amb final feliç.

Estrena als Premis de Recerca

L'arpa de pedals recuperada gràcies a la insistència de la professora Carme Ubach té 40 anys, és de la marca Salvi i prové d'Itàlia. L'instrument, que ha quedat nou, s'estrenarà el dia 16 d'abril en un concert gravat per l'acte d'entrega en línia dels Premis de Recerca de Batxillerat que porta el nom a partir d'ara de la fotògrafa Joana Biarnés. Aquest concert estarà a càrrec d'alumnes de l'EMM-Conservatori de grau professional. i en el mateix participarà el grup d'arpes amb Irina Garcia Alejandre, Adrià Castillejo Comellas, Marina Serra Sancho que interpretaran "Ostinato" d'Agnès Alouges. Irina serà l'encarregada de tocar l'arpa nova protagonista de l'aventura. També hi participarà Helena Gràcia Garcia interpretant "Invenció a dues veus número 1, BWv772" de Bach.