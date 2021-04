La policia fa enquestes per copsar el perill d'extremismes

07.04.2021 | 19:44

Terrassa participa en el projecte europeu BRIDGE, que té com objectiu lluitar contra els extremismes. La unitat de relacions i mediació amb la comunitat de la Policia Municipal fa enquestes aquesta setmana a entitats i agents cívics o socials que tracten, sobretot, amb gent jove, "per detectar i estudiar el fenomen de la polarització social a nivell local".

La policia preveu realitzar 38 enquestes, amb prop de 50 preguntes, en les quals els enquestats valoraran la sensació de seguretat al seus barris, la tasca dels cossos de seguretat, les relacions entre les diverses comunitats, la percepció envers l'extremisme violent i la tasca de l'Ajuntament per construir ponts de diàleg i mecanismes per millorar la cohesió social. Els resultats de les enquestes "seran analitzats i es treballaran amb experts per donar a conèixer les conclusions i aportacions possibles", diu l'Ajuntament.

El projecte BRIDGE "Building resilience to reduce polarisation and growing extremism" (Impulsant la resiliència per reduir la polarització i l'extremisme creixent) està finançat per la Comissió Europea a través del programa ISFP (Internal Security Fund Police) i el lidera el Fòrum Europeu de Seguretat Urbana (Efus), que coordina els diversos socis i els ofereix l'assessorament d'experts. Terrassa és la única ciutat espanyola que participa en el projecte.