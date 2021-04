Més oferta de bus per accedir al Parc Natural

Laura Hernández

07.04.2021 | 04:00

Fa anys que el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac pateix una pressió important de visitants, que s'ha vist incrementada després del desconfinament comarcal. Les ganes de caminar, respirar aire lliure i gaudir de la natura han disparat les visites al Parc Natural, que avui registra una pressió de vehicles sense precedents que preocupa.

En solitari, en parella, en família i amb amics, dissabtes i especialment diumenges, les rutes de pujada a La Mola pel Camí dels Monjos i pel Coll d'Estenalles són un constant d'excursionistes que omplen els camins per gaudir d'una jornada en plena natura i amb vistes espectaculars. A peu de muntanya, però, els vehicles omplen els aparcaments i saturen els vorals de les carreteres, amb el consegüent risc per a les persones i l'impacte del C02 al medi natural.

Ara, un estudi de mobilitat encarregat per la Diputació de Barcelona, institució que gestiona el parc natural, proposa ampliar l'oferta de transport públic, incrementant els serveis de línies com el Bus al Parc, i restringint les zones d'aparcament dins l'espai natural protegit.

L'objectiu és que la ciutadania pugui gaudir de la natura i interioritzi la rutina de deixar el vehicle privat a la ciutat o bé en els accessos al Parc, amb la garantia que el transport públic l'acostarà als itineraris per l'espai protegit.

Majoritàriament en cotxe

L'informe conclou que el gruix de la mobilitat entorn del Parc la fan majoritàriament els excursionistes en vehicle privat. Només una minoria de visitants arriben a la muntanya a peu o en transport públic. Aquest factor, sumat a la concentració de les visites a punts molt concrets com La Mola i el Montcau, "provoca problemes mediambientals, especialment en erosió del sol, a més d'afectar a la mobilitat interna, amb aparcaments irregulars i sobresaturats", informen des de la Diputació de Barcelona.

La proposta en bus

La manca de transport públic per accedir al parc incentiva l'ús del vehicle privat, diu l'informe, que proposa ampliar l'oferta de bus per convèncer bona part dels excursionistes de deixar el cotxe i pujar en transport públic.

Actualment el Bus Parc, que integra la línia regular M-11 de Terrassa a Coll d'Estenalles i Mura, funciona només els caps de setmana i els festius. La proposta de l'estudi és ampliar el servei els dies feiners, com a mínim, amb dues expedicions cada jornada. També proposa modificar els horaris de caps de setmana i festius per afegir-hi una expedició al vespre, com a mínim durant l'estiu. Avui, el Bus Parc fa el seu darrer trajecte a les 17 hores.

Pel que fa a l'eix de la carretera de Rellinars, on opera la línia de bus M-12 (Terrassa-Rellinars-Castellbell i el Villar), l'estudi proposa incrementar la cobertura horària i territorial, ampliant el servei els caps de setmana i festius i incrementant l'itinerari tant els dies feiners com els caps de setmana i els festius, afegint dues parades a Sant Vicenç de Castellet i el Pont de Vilomara-Rocafort.

A la ruta des de Sabadell a Castellar del Vallès i Sant Llorenç Savall, coberta pel bus C3, l'informe encarregat per la Diputació proposa ampliar el recorregut fins a Monistrol de Calders i incrementar el nombre de serveis els caps de setmana i els festius.

Transport a demanda

L'equip redactor ha valorat el potencial d'aquesta ruta pels excursionistes terrassencs i proposa crear un nou itinerari de la línia de bus C3 que surti des de Terrassa els caps de setmana i els festius i que cobreixi el recorregut Sabadell-Castellar i Sant Llorenç Savall.

El reforç de les línies de bus als itineraris més concorreguts es podria complementar, apunta l'estiu, amb un servei de bus a demanda que s'implantaria a les zones de més baixa intensitat. Es tracta de dissuadir de l'ús del vehicle privat també a aquells petits municipis o nuclis de població que desplacen visitants al Parc i on una línia de bus regular circularia amb vehicles buits o semibuits.

En aquest cas, un estudi en profunditat de la demanda permetria ajustar el projecte a cada necessitat de transport públic.

Pàrquings dissuasoris

Els dies de major afluència al Parc Natural de Sant Llorenç i l'Obac s'han arribat a detectar fins a 500 vehicles mal aparcats als vorals de la carretera de Matadepera –BV-1221– o a indrets no autoritzats. Es tracta d'un fenomen vinculat a la sobre freqüentació del Parc, que genera problemes de seguretat viària i dels excursionistes que transiten per les carreteres de l'espai natural.

Per evitar aquesta imatge de cotxes arrenglerats a la carretera i als racons oberts del parc, el treball planteja com a proposta clau habilitar aparcaments dissuasoris a zones perifèriques del Parc. Punts triats de manera estratègica per a captar bona part del trànsit que té com a destí els pàrquings situats en l'interior del Parc.

En aquests indrets, es facilitaria als excursionistes informació actualitzada del nivell d'ocupació dels aparcaments més saturats. En concret, l'estudi proposa la instal·lació d'un panell informatiu a la plaça d'Antoni Escudé (Pla del Bon Aire), enfront de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Terrassa. Seria la primera prova pilot que, si la demanda ho justifica, podria implantar-se a altres carreteres d'accés al Parc Natural.

Des d'aquests punts, el Bus del Parc conduirà els visitants a l'interior del Parc Natural. En el cas de Terrassa, el Bus Parc funciona de forma modal amb connexió amb la xarxa local de transport públic, amb la de FGC i Rodalies. El bus té parades a l'Estació d'Autobusos, a Terrassa Rambla, Estació del Nord (C/ Independència, 2), plaça de l'Aigua, Mossos d'Esquadra i, a Matadepera, a la plaça de Sant Jordi.

Vehicle compartit

Fomentar l'accés al Parc Natural de manera més sostenible passa, segons apunta l'estudi, per estimular l'ús del vehicle compartit entre els visitants i també per la posibilitat de fer la reserva de places d'estacionament en aquells aparcaments més saturats.

En paral·lel, s'instal·laria senyalització de prohibició als trams de la carretera de Terrassa a Mura i Talamanca on es detectin estacionaments indeguts els dies de màxima afluència.