Més atribucions per a la Comissió del Nomenclàtor

07.04.2021 | 16:19

Un acord de junta de portaveus dona via lliure a la modificació del reglament de la Comissió del Nomenclàtor, l'òrgan consultiu que formula propostes per a la denominació o modificació del nom dels carrers de la ciutat. Amb el canvi, la comissió podrà formular noves denominacions també en espais i equipaments públics per elevar-les a la Corporació municipal per a la seva aprovació.

La necessitat de la modificació ha sorgit arran de dues propostes de noms formulades per l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), que suggereix canviar el nom del Vapor Universitari pel del seu fundador i director, Josep Maixenchs, i de la Taula Sectorial d'Arts Escèniques de Terrassa, que proposa que el nom de l'actriu egarenca Àngels Poch bategi la sala gran del Teatre Principal.

Per unanimitat, els grups municipals han donat suport a un acord. Una de les raons és també que limitar la seva capacitat d'acció a carrers i places de la ciutat dóna poc marge a la Comissió, que té una llarga llista de propostes de noms i poques vies lliures per poder batejar. Terrassa té, diu l'acord, "poques oportunitats de creixement urbà en els anys vinents" i això comporta que el ventall de carrers per homenatjar el talent de persones pendents de reconeixement.

Les propostes de noms poden arribar de la mateixa comissió o també des de la Corporació municipal, les entitats o col·lectius i són sotmeses a avaluació prèvia a la redacció d'un informe. Fins ara, de manera informal la Comissió del Nomenclàtor havia debatut la nominació d'espais públics i equipaments municipals. A partir d'ara el seu reglament ho recollirà.