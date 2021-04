L'Escola Lumen guanya un premi per un relat mediambiental

Mercè Boladeras

07.04.2021 | 04:00

"No ho esperaven. Estem tots molt contents i satisfets per aquest premi literari", diu Ana Recio, tutora del grup de 5è de primària de l'Escola Lumen de Terrassa. Les paraules de la mestra venen motivades perquè el centre educatiu de Terrassa ha guanyat el Concurs de Contes de Ciència, organitzat per la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat.

El certamen proposava que els protagonistes del conte, la Laura i el Joan, fessin recerca sobre el tema que decidissin els alumnes. El relat, amb el títol "La Laura i en Joan lluiten contra el canvi climàtic" se centra en com el verd urbà ajuda a reduir els efectes d'aquest canvi a les ciutats. El punt de partida se situa en una escola on l'alumnat es queixa de la calor que fa el mes de novembre. Els nens i nenes s'interessen per aquest desgavell entre temperatura i estació meteorològica, i van a la recerca d'uns científics perquè els ajudin a trobar solucions per aconseguir que les ciutats siguis més sostenibles i amigables.

Escriptors satisfets

Recio destaca que l'alumnat s'ho va passar molt bé imaginant la història de manera col·lectiva. "Nosaltres estem treballant el tema del medi ambient de manera transversal amb diverses activitats, com experiments científics, però el conte els va motivar molt. Estan molt il·lusionats perquè amb aquest premi, que a més és la primera edició, veuran el conte editat i il·lustrat i cada nen i nena tindrà un exemplar publicat en paper. També es publicarà en digital ".

Però les bones sorpreses no s'acaben aquí. En l'elaboració del conte, l'alumnat del Lumen van introduir un equip d'investigadors i amb el mateix es va inspirar amb el Turba Lab de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Un cop guanyat el concurs, la Generalitat va demanar al grup de recerca que fes la revisió del conte des del punt de vista científic i que hi posés noms d'investigadors i investigadores reals.

El fet ha suposat que investigadors de la UOC faran una activitat per donar a conèixer el grup de recerca i la seva tasca a l'escola guardonada. I, en principi, hi ha data per aquesta visita que serà el dimecres 28 d'abril i es concretarà amb un taller.

En aquest sentit, Mar Satorras, una de les investigadores del Turba Lab, que ha participat en la revisió del conte, ha valorat tota l'activitat. "La iniciativa casa molt bé amb la vocació del grup de posar el focus en la ciència per a la societat i amb la societat i de buscar que la ciència que fan sigui coproduïda amb altres actors, tant en sessions de retorn dels resultats com fent-los partícips de tot el procés de recerca". Precisament, en aquesta mateixa línia, el grup ha proposat fer el taller a l'escola amb membres del Turba Lab i apropar la ciència a les aules.

Satorras ha avançat ja alguns temes que es poden treballar a l'escola de Terrassa, com ara la pujada de les temperatures, les sequeres o les inundacions. "La idea -ha explicat Satorras- és recollir petites idees que contribueixen a reduir les conseqüències del canvi climàtic. Aquestes accions poden ser des de procurar tenir més ombra al pati fins a dur a terme accions com decorar les finestres de les aules". Per la investigadora, es tracta de plantejar coses possibles a partir de la creativitat, l'experiència i la imaginació dels infants"