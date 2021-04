Investiguen una agressió a un conductor de bus

07.04.2021 | 19:47

Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió patida dimarts per un conductor d'autobusos urbans a Terrassa.

Els fets van tenir lloc poc abans de les 20 hores en l'interior d'un autobús de Tmesa que realitzava el recorregut de la línia 9, l'tinerari de les avingudes. Segons fonts policials, el conductor del vehicle va cridar l'atenció a un viatger per un motiu que no ha transcendit.

La reacció del passatger a les paraules del conductor va ser l'atac. Les mateixes fonts han afegit que el sospitós va agredir el xofer, tot i que no s'ha informat de les lesions sofertes per la víctima en aquest incident. Una unitat de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) de la comissaria de Terrassa es va desplaçar a la zona on estava aturat el bus per parlar amb l'agredit i amb testimonis. Els mossos estaven avui a l'espera de rebre la denúncia.