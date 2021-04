Un professional del CST administrant una vacuna contra la Covid-19. Nebridi Aróztegui Un professional del CST administrant una vacuna contra la Covid-19.

PSC: "L'informe del CST sobre les vacunes ni informa ni està signat"

Laura Hernández

06.04.2021 | 04:00

El serial dels excedents de vacunes del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i la possible vacunació, publicada per la Cadena Ser i no desmentida pel consorci, d'Eusebi Cima, expresident del CST, continua portant cua a l'Ajuntament de Terrassa. El grup municipal del PSC afirma que l'informe del Consorci Sanitari de Terrassa sobre el tema no aclareix la situació i ni tan sols té autoria. "Ens deixa amb la incògnita sobre si un membre del consell d'administració del CST, exmembre o familiar s'ha vacunat", va afirmar la regidora socialista Eva Candela al darrer ple. El document "no està ni signat", denuncia. Candela responia amb aquestes paraules a la regidora de Salut,...