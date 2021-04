Només el 13,1% dels egarencs de 80 anys o més han completat la vacunació

Emili González

A Terrassa, el 14,2 per cent de la població ha rebut almenys una dosi de la vacuna, mentre que el 6,2% ha completat la pauta completa d'immunització del coronavirus, segons el portal DadesCovid del Departament de Salut. Ara bé, la cobertura vacunal avança a ritmes desiguals en funció dels diferents col·lectius professionals i de les franges d'edat prioritzades fins al moment pel Govern. En aquest sentit, una de les xifres que més criden l'atenció és que només el 13,1 per cent dels terrassencs de 80 anys o més no usuaris de residències (un col·lectiu de risc davant del virus, a causa de la seva edat avançada) han rebut les dues dosis de la vacuna.

En la mateixa línia, només un 43,3 dels egarencs de 80 anys o més han rebut almenys una de les dues dosis de l'antídot. Val a dir que a Catalunya van arribar dilluns 193.050 noves vacunes de Pfizer, amb les quals el Govern espera enllestir la immunització de les persones més grans de 80 anys.

El fet que només 13 de cada 100 terrassencs de 80 anys o més hagin completat la pauta de vacunació contrasta amb la cobertura aconseguida a les residències, que tant van patir els efectes del virus, en especial durant la primera i la segona onada de la pandèmia. En aquest sentit, el 92% dels usuaris de residències de la ciutat han rebut ja la primera dosi, mentre que 85 de cada 100 han completat tot el procés d'immunització. Això explica que en els últims dos mesos hagi caigut en picat el nombre de positius en residències de la ciutat, on des del 6 de febrer passat només s'han confirmat set casos de coronavirus i tan sols hi ha hagut una defunció a causa de la Covid.

De 60 a 65 anys

Una de les franges d'edat prioritzades les darreres setmanes per Salut és la que va de 60 a 65 anys. Un 28,8% dels terrassencs en aquesta edat ja han rebut almenys una dosi de la vacuna, si bé el nombre d'egarencs d'entre 60 i 65 anys que han completat el procés és gairebé anecdòtic, ja que se situa en un exigu 0,2%.

A Terrassa, en la part alta de la cobertura antiCovid, hi ha el personal que treballa a les residències (el 78,5% han completat el procés d'immunització, mentre que el 81,5% han rebut almenys la primera dosi); seguit dels professionals dels Centres d'Atenció Primària i dels hospitals, amb un 72,3% que ja han rebut les dues dosis i un 77,8% als quals se'ls ha administrat almenys la primera. A més, gairebé la meitat dels terrassencs (el 48,70%) que tenen un grau elevat de dependència han acabat el circuit de vacunació.

En el conjunt de Catalunya, el nombre de persones de 80 anys o més (no usuàries de residències) que han acabat ja el procés d'immunització és just el doble que l'existent a Terrassa. En concret se situa en el 26,8% pel 13,1% de la nostra ciutat.