Més terra, bancs il·luminats i arbres protegits al pipicà. Alberto Tallón Més terra, bancs il·luminats i arbres protegits al pipicà.

Millores a l'espai apte per a gossos situat al sud del barri de les Arenes

06.04.2021 | 04:00

El solar apte per a la circulació de gossos situat al barri de Les Arenes, prop de l'estació Terrassa Est de Rodalies, estrena una nova confortabilitat després que els serveis municipals hi hagin fet un ajust als elements de l'espai. L'AVV de Les Arenes i els usuaris de l'espai, a través de l'app Cuidem Terrassa, havien denunciat que el terra de la zona s'havia desplaçat, els bancs estaven en mal estat i la il·luminació era insuficient, a banda de la situació dels arbres, que tenien les arrels al descobert per l'acció dels gossos. "La intervenció municipal ha consistit en la col·locació d'arbres, bancs, nous cartells informatius i papereres",...