Els centres educatius de 0 a 3 anys estan travessant una situació adversa. Nebridi Aróztegui Els centres educatius de 0 a 3 anys estan travessant una situació adversa.

Les escoles bressol perden 400 matrícules en un any

Mercè Boladeras

06.04.2021 | 04:00

La baixa natalitat i la greu situació sanitària provocada per la Covid-19 ha fet estralls en l'escolarització dels infants de 0 a 3 anys. En un sol curs educatiu, entre 2019-20 i 2020-21, la matrícula d'aquests centres ha passat de 2.200 infants a 1.800, el que representa una pèrdua de 400 infants. Simultàniament, el nombre d'escoles bressol privades s'ha reduït: eren 29 i ara són 24. Per sectors, el públic és el que encara ha aguantat millor aquesta crisi tan dura. El curs 2019-20 tenia un total de 1.148 alumnes de preescolar i en aquest 2020-21 hi té 1.124. I, a dins de la xarxa, la municipal és la que ha estat més afectada. Durant el mateix...