Estudiants de la UPC es preparen pel llançament definitiu del coet més potent de Catalunya

06.04.2021 | 13:26

L'associació d'estudiants Cosmic Research, de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESeiaat) de la Universitat Politècnica de Catalunya·Barcelona Tech (UPC), ha finalitzat amb èxit la campanya de proves del coet suborbital Bondar al Centro de Experimentación d'El Arenosillo (CEDEA), ubicat a Mazagón (Huelva). Les proves han tingut lloc el març i han comptat amb la col.laboració de l'Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) i de dos estudiants del BiSKY Team, de la Universitat del País Basc (UPV/EHU). Fa cinc anys un grup d'estudiants de la UPC-Eseiaat es va constituir en l'associació Cosmic Research amb l'objectiu de construir amb tecnologia pròpia el coet suborbital català més potent que mai s'hagi llançat fins arribar als límits de l'atmosfera, a 11 km d'altitud. Després de mesos de càlculs, de més de 30 llançaments, de construir i llançar tres coets anteriors, del llançament de 80 Cansats (satèl·lits de competició de la grandària d'una llauna de refresc) i d'aconseguir finançament, el projecte Bondar cobra forma i s'aproxima el moment del seu llançament definitiu.

Si més no, els quinze estudiants de la Politècnica a Terrassa han assolit tots els objectius de la seva campanya de proves realitzades entre l'1 i el 6 de març. Les proves han consistit en recrear les operacions de compte enrere previstes per a la campanya de llançament. De fet, han executat un total de quatre assajos durant més de 30 hores, incloent la validació de l'aviònica tant del sistema aeri com del terrestre, la comprovació de la compatibilitat de la plataforma de llançament amb el terreny i la vinculació de la telemetria. Les proves s'han realitzat a les instal·lacions al Centro de Experimentación de El Arenosillo, un complex històric ubicat a Mazagón (Huelva) de llançament de coets, amb la col·laboració de l'Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) i de dos estudiants de la Universitat del País Basc (UPV/EHU), integrants de l'equip BISKY Team.

Com és Bondar

Bondar és un coet suborbital de sondeig, monoetapa, de combustible sòlid i passivament estabilitzat per aletes. Amb 2.8 m de longitud, 131 mm de diàmetre, 35 kg de pes i un apogeu estimat de 9 km, és el coet supersònic més potent desenvolupat fins ara per estudiants a Catalunya i l'Estat. Amb el llançament de Bondar, Cosmic Research pretén batre el rècord d'altitud a Espanya, a més de recuperar el mòdul de l'aviònica i validar la tecnologia que hi incorpora. El coet ret homenatge a Roberta Bondar, primera dona astronauta i primera neuròloga canadenca a l'espai, que va participar a la missió Discovery l'any 1992.

En la campanya de proves hi han participat els integrants de Cosmic Research i 2 integrants de BiSKY Team, juntament amb el personal expert de l'INTA encarregat de supervisar totes les operacions en terra i garantir la seguretat del futur llançament de Bondar. L'INTA és un dels principals patrocinadors del projecte. Com a organisme públic d'investigació del Ministeri de Defensa, realitza activitats d'investigació científica i de desenvolupament de sistemes i prototips en els àmbits de l'aeronàutica, l'espai, la hidrodinàmica, la seguretat i la defensa. A més, presta serveis tecnològics a empreses, universitats i institucions.

BiSKY Team és un equip universitari de la UPV/EHU al País Basc amb la missió de desenvolupar llançadors suborbitals amb capacitat per transportar càrrega útil. En el marc de la missió Bondar, s'encarrega de dissenyar l'aviònica del coet i el sistema de telemetria.