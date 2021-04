Dos detinguts per tràfic de drogues

06.04.2021 | 15:44

La Policia Municipal ha detingut dos individus per tràfic de drogues. Un conduïa una motocicleta que uns agents van aturar dissabte, a la 1.30, perquè anava a molta velocitat per l'avinguda del Vallès. El conductor va donar positiu d'alcoholèmia (0,80 i 0,79 mil·ligrams) i els guàrdies van trobar al maleter una bossa amb 168,1 grams de marihuana, dos telèfons mòbils i diners. A més de detingut per un delicte contra la salut pública, el motorista va ser denunciat per l'alcoholèmia positiva i per incompliment del toc de queda. El mateix dissabte, a les 20.15, la policia va detenir un individu que anava en patinet per la carretera de Matadepera. Duia a sobre 12 paquetes amb un total de 8,5 grams de cocaïna, a més de 790 euros en efectiu.