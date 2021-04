Cremen una barraca d'hort urbà i un cotxe

Javier Llamas

06.04.2021 | 19:46

Va ser intencionat, segons els veïns, perquè es va generar des de l'exterior. L'incendi que dilluns al migdia va cremar una barraca va tenir lloc en un solar utilitzat com a hort urbà. Es troba al carrer de Palet i Barba, al Roc Blanc, en un solar municipal, però el gestiona l'associació de veïns de la Cogullada. El foc va destruir material de l'entitat i va causar danys en un vehicle estacionat a prop de la tanca.

Eren les 13 hores quan els serveis d'emergències van rebre la trucada d'un ciutadà alertant del foc en un terreny del carrer de Palet i Barba. Una dotació de bombers s'hi va desplaçar i una unitat de la Policia Municipal va tallar el trànsit entre el carrer citat i el de Pablo Iglesias.

Les flames van cremar la barraca on els usuaris de l'hort, una dotzena, guardaven el material. El foc va destrossar un motocultor que havia comprat l'associació gestora de l'hort i va afectar més estris. I_tres metres quadrats de vegetació. Un vehicle estacionat va resultar amb desperfectes.

L'associació de veïns de la Cogullada diu que l'incendi va començar en una jardinera usada com a hivernacle que estava al costat de la barraca. I_es va estendre a la caseta, cremant el seu interior. Efectius de la Policia Municipal van precintar la zona danyada.

El terreny és de titularitat municipal i allà es construirà el casal cívic del Roc Blanc. De fet, el 2021 serà l'últim any de funcionament de l'hort urbà, gestionat per l'associació de veïns de la Cogullada des de fa gairebé tres anys. Veïns d'aquest barri i dels de la Maurina i el Roc Blanc són els usuaris de la dotzena de parcel—les del solar. Són, per tant, els principals damnificats per un incendi que dilluns al migdia va destrossar la barraca on guardaven els seus estris i que va ser provocat, se sospita, en un acte de pur vandalisme. "Volien fer mal per fer mal", reflexiona Gregorio Ramírez, president de l'associació de veïns de la Cogullada.