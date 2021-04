El casal, l'ascensor i la nova parada del bus

06.04.2021 | 04:00

La llista de temes pendents del Pla de Barris no es tanca amb la reparació de les entrades d'aigua al carrer de Franc Comtat. Els veïns de la Maurina mantenen dos fronts oberts, un al casal Francisca Redondo i una altra al servei del transport públic. A l'equipament, que l'Ajuntament va finançar amb diners municipals després que la Generalitat deixés que aportar el seu 50% al pla de barris, els veïns expliquen que falten "cadires, connexió a internet, equips d'àudio, projectors i una pissarra -explica Paco Vera, president de la Plataforma per la Maurina-. És que ens van donar el casal sense l'equipament necessari per poder desenvolupar activitats. Fins i tot queien les caixes dels endolls!... Ara han posat porter automàtic, la refrigeració i l'ascensor, però encara estem sense connexió a internet ni equips per fer activitats audiovisuals. I hem de carretejar cadires d'una sala a una altra perquè són insuficients". En els mateixos termes s'explica el president de l'AVV de La Maurina, Raúl Sánchez. "Han deixat el casal a mitges. Falta equipar-lo i de moment tot són llargues". El dirigent veïnal explica que "hi ha internet per les oficines del casal, però de moment no hi ha wifi pels usuaris". Pel que fa a l'ascensor, "ens va costar que comencés a funcionar i el pitjor ha estat el robatori de la maquinària". La sostracció ha deixat inoperatiu un ascensor vital pels veïns d'edat, que l'utilitzaven per salvar el desnivell de la plaça de La Maurina de manera còmoda, sense haver de pujar escales. Ara, la reparació està pendent de què l'administració torni a equipar l'elevador.

En l'àmbit del transport públic, l'AVV va demanar en el seu moment "una revisió del servei i una millora que donés servei al tram sud del barri. No concretem el punt d'una nova parada, però hauria d'estar prop del casal Francisca Redondo". Els veïns de La Maurina recorden que el seu és un barri ple de pendents -d'aquí el sobrenom històric del Torrent de La Maurina- i amb percentatge elevat de gent gran i amb problemes de mobilitat que té dificultat per arribar des del tram sud del sector a la parada de bus més propera, situada al carrer de Núria.