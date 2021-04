La cruïlla del carrer del Franc Comtat amb Osca. La reparació evitarà que l'aigua vagi a les façanes. N.A. La cruïlla del carrer del Franc Comtat amb Osca. La reparació evitarà que l'aigua vagi a les façanes.

Acord per eliminar les entrades d'aigua a les cases de Franc Comtat

Laura Hernández

06.04.2021 | 04:00

Dos anys després que finalitzessin les obres del Pla de Barris de La Maurina es dóna solució a un dels problemes derivats de la reurbanització de carrers. Concretament a les inundacions puntuals que pateixen els veïns del carrer de Franc Comtat, a l'alçada de la cruïlla amb el carrer d'Osca, on el peraltat de la nova vorera provoca l'entrada d'aigua als habitatges els dies de pluja. Un acord de junta de portaveus amb el vot unànime de tots els grups municipals ha aprovat la incorporació d'una partida econòmica a les inversions de 2022 per a millorar el paviment i el drenatge del carrer. Els treballs, per tant, no s'executaran aquest exercici, però per primera vegada...