El ritual de comprar per regalar la mona torna a les pastisseries després del parèntesi de l'any passat. Alberto Tallón

La tradició de la mona endolceix una Setmana Santa limitada pel virus

Emili González

01.04.2021 | 04:00

Una base de pa de pessic, amb farciments diversos i, al damunt, ous o originals figures de xocolata. Tampoc hi poden faltar els pollets grocs i els plomalls de molts colors. Són les mones de Pasqua, que una Setmana Santa més -i malgrat que aquesta és atípica i amb una celebració limitada per la pandèmia- delectarà el paladar dels terrassencs. Els forns de la ciutat han incrementat aquesta setmana la preparació i la venda d'aquestes postres que, com mana el ritual, els padrins regalen als seus fillols (tot i que n'acaba gaudint tota la família). El dia assenyalat és Diumenge de Glòria o Dilluns de Pasqua (seguint la denominació de la Setmana Santa)....