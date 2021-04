Les llicències d'obra nova van créixer el 2020 amb relació al 2019. Les llicències d'obra nova van créixer el 2020 amb relació al 2019.

Un sector renovat que avui edifica sota demanda

L.H.

01.04.2021 | 04:00

"Terrassa és una ciutat atractiva i té sol per construir". La frase és d'Antoni Palet, president del Gremi de la Construcció del Vallès, i podria haver estat pronunciada el 2006, en plena bombolla immobiliària. Però és d'ahir i reflecteix una realitat del sector completament diferent, tot i que amb la mateixa predisposició a atendre la demanda de compra i lloguer procedent de la Regió Metropolitana. "Després de la davallada de 2007 -comenta Palet- els bancs ja no financen al 100%, ho fan com a molt al 60 o 70% i ni les promocions són tan boges ni les pujades de preus són tan bestials". En aquest moment, el sector de la...