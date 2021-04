Diverses creus i flors reten homenatge a les víctimes de la Guerra Civil enterrades a la fossa comuna del cementiri. Alberto Tallón Diverses creus i flors reten homenatge a les víctimes de la Guerra Civil enterrades a la fossa comuna del cementiri.

Primer pas per saber qui hi ha enterrat a la fossa comuna de la Guerra Civil

Laura Hernández

01.04.2021 | 04:00

A la fossa comuna de la Guerra Civil hi ha restes de civils i militars d'ambdós bàndols, però es desconeix quants exactament, si totes les víctimes estan identificades i no està clar si, a banda de la necròpolis situada al Cementiri, n'hi ha d'altres a Terrassa on reposin les víctimes de la guerra. Ara, una subvenció del Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica de 3 mil euros permetrà fer un estudi en profunditat de la documentació, posar fi a la confusió de dades dels documents, i assentar les bases de futures campanyes de geolocalització i exhumació. "Aquest és un pas -comenta la...