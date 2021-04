Incivisme a Can Palet de Vista Alegre

01.04.2021 | 04:00

Els veïns de Can Palet de Vista Alegre demanen més seguretat i neteja als seus carrers. Els residents al barri expliquen que han aconseguit que es col·loqui un senyal de prohibit el pas, excepte residents, al carrer de Cuba, però que tot i això, les reunions a la zona final de la via segueixen sent constants i a "qualsevol hora". "La gent va a fer el pícnic i ho embruta tot. Deixen la brossa escampada pel carrer i el camp. Fins i tot alguns tenen la poca vergonya de penjar-la com a trofeu al pal del senyal on s'avisa que no poden ser allà", denuncien.