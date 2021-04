Incendi d'una furgoneta a Can Jofresa

Incendi d'una furgoneta a Can Jofresa Alberto Tallón

01.04.2021 | 04:00

Una furgoneta abandonada va quedar destruïda dimarts per un incendi a Can Jofresa, al carrer de Badalona, prop del camp municipal de futbol. Els serveis d'emergències van rebre l'avís a les 19.48 hores. Un vehicle de bombers es va desplaçar a la zona, on van acudir també policies municipals. Operaris d'Eco-Equip van retirar restes de la furgoneta. El foc va cremar també deu metres quadrats de vegetació.