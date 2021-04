L'estat dels contenidors de la ciutat és una de les principals preocupacions que expressen els terrassencs en l'àmbit de la neteja. Nebridi Aróztegui L'estat dels contenidors de la ciutat és una de les principals preocupacions que expressen els terrassencs en l'àmbit de la neteja.

La ciutadania demana que els contenidors s'obrin amb el peu

Jordi Guillem

01.04.2021 | 04:00

Quan ens acostem a un contenidor per llençar les escombraries intentem, especialment en l'actual època de pandèmia, no haver-lo de tocar amb les mans i utilitzar els pedals per tirar la bossa. Però no tots els contenidors disposen de pedals. O bé no es troben en bon estat. Aquesta és una de les principals reclamacions o consultes realitzades pels terrassencs quan han estat preguntats per l'Ajuntament, que està a punt d'elaborar la nova ordenança de neteja i gestió de residus. S'han recollit un total de 15 propostes ciutadanes. Durant un mes, ciutadans i entitats han participat en aquesta mena de "brainstorming" que servirà per a modificar l'ordenança...