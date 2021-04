Batalla campal amb navalles, pals i dos ferits a Ca n'Anglada Moment de la batussa amb desenes de participants que va tenir lloc dimarts a la zona nord del barri de Ca n'Anglada. Moment de la batussa amb desenes de participants que va tenir lloc dimarts a la zona nord del barri de Ca n'Anglada.

Batalla campal amb navalles, pals i dos ferits a Ca n'Anglada

Javier Llamas

01.04.2021 | 04:00

Una batalla campal entre desenes d'individus a Ca n'Anglada va acabar el dimarts amb dues persones ferides, una amb un tall en un braç i una altra amb fractura nasal. Es van usar armes blanques i pals. Alguns implicats en la batussa multitudinària van ser identificats per la Policia Municipal. La majoria, no obstant això, va aconseguir fugir. Aquest no va ser el primer enfrontament entre grups desencadenat en les últimes setmanes a Ca n'Anglada, sobretot en la zona Nord del barri, la més densa en població, la més afectada per pulsions de violència larvada, la més vigilada per efectius policials. De fet, els Mossos d'Esquadra van anunciar ahir que intensificaran el control...