La síndica municipal de Greuges, Isabel Marquès, al seu despatx. Nebridi Aróztegui La síndica municipal de Greuges, Isabel Marquès, al seu despatx.

Augmenten les queixes a la síndica per la manca de resposta de l'Ajuntament

L. M.

01.04.2021 | 04:00

L'Oficina de la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa va efectuar un total de 1.497 actuacions el 2020, un any en què, segons explica Isabel Marqués, "la implementació de l'estat d'alarma va posar a prova la mecànica de l'administració local" i com a tal, la defensora del poble "va fer els possibles per garantir i exercir els drets de la ciutadania". Les actuacions del 2020 són 159 més que les dutes a terme l'any anterior. Entre elles, destaquen la gran quantitat d'assessoraments i consultes, 1.198 (incloses 24 consultes per la web i 21 per Twitter), i els 125 greuges tramitats, dels quals 98 han finalitzat i 27 estan en tramitació (en 24 d'ells, la...