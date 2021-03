Els grups municipals opinen sobre la sentència

31.03.2021 | 04:00

Lluïsa Melgares - Tot per Terrassa "He donat ordre d'iniciar el procés de liquidació"Lluïsa Melgares, tinenta d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, rebia dilluns a les 8 de la tarda la bona notícia que el TSJC havia fallat a favor de les tesis municipals en el procés de l'aigüa. "Estem molt contents. Ha estat un camí molt complicat que encara no ha aacabat", comentava ahir. La regidora, advocada de professió, creu que "la sentència és molt clara i referma els passos que vam donar. La concessió està acabadai la xarxa ha de revertir. També fundamenta que les pròrrogues estaven justificades per tractarse...