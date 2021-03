Senderisme solidari per Sanfilippo 

31.03.2021 | 04:00

L'Associació Sanfilippo Barcelona ha organitzat pel proper 18 d'abril una altra activitat solidària de recollida de diners. Es tracta d'una caminada per l'Anella Verda de Terrassa. El preu de donatiu és de 8 euros. Per a famílies a partir de tres membres, serà de 6 euros per persona. Les inscripcions es poden realitzar a la següent adreça electrònica: sanfilippobarcelona@gmail.com. La sortida serà a les 9 hores de la plaça de Can Roca, però a les 8.30 es lliuraran els dorsals i unes bosses. L'ús de mascareta serà obligatori i l'organització mesurarà la temperatura de cada participant. Els senderistes caminaran en grups intercalats de sis persones. La síndrome de Sanfilippo és una malaltia degenerativa infantil sense remei mèdic. L'associació terrassenca impulsora de la caminada recull diners per a la recerca.