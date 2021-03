Preguntes i respostes

31.03.2021 | 04:00

Què és?

Es tracta d'una malaltia neurodegenerativa crònica del sistema nerviós central. Sol manifestar-se en brots (esclerosi múltiple recorrent-remitent), que poden deixar seqüeles; o presentar-se d'una forma gradual (primària-progressiva).

A qui afecta?

Sol aparèixer en persones joves, d'entre 20 i 40 anys. Segons el Canal Salut de la Generalitat, menys d'un 10% dels afectats moren com a conseqüència directa de la malaltia. La tenen gairebé el doble de dones que d'homes.

Com es presenta?

Es manifesta amb símptomes diferents en cada persona. Entre els més habituals hi ha trastorns de la visió, problemes d'equilibri, fatiga, adormiment de les extremitats, formigueig, manca de sensibilitat o tacte, pèrdua de destresa muscular i dificultats per caminar, entre altres.

Quina prevalença té?

Entre 40 i 60 persones per cada 100.000 habitants tenen esclerosi múltiple, segons el Canal Salut.

Com es tracta?

D'una banda, actuant sobre la inflamació del sistema nerviós per reduir la durada dels brots i, en general, intentant que aquests no apareguin. I, de l'altra, tractant-ne els símptomes, com la fatiga o els problemes motors. El suport emociona als pacients i als seus familiars també és bàsic.