Espectacular batussa a Ca n'Anglada

31.03.2021 | 19:38

Una batalla campal entre desenes de persones a Ca n'Anglada va acabar aquest dimarts amb dues persones ferides, una amb un tall en un braç i una altra amb fractura nasal. Es van usar armes blanques i pals. Alguns implicats en la batussa multitudinària van ser identificats per la Policia Municipal. La majoria, no obstant això, va aconseguir fugir.

El del dimarts no va ser el primer enfrontament entre grups desencadenat en les últimes setmanes a Ca n'Anglada, sobretot en la zona Nord del barri, la més densa en població, la més afectada per pulsions de violència larvada, la més vigilada per efectius policials. De fet, els Mossos d'Esquadra van anunciar ahir que intensificaran el control d'aquest sector per a prevenir noves batusses.

La del dimarts es va compondre, en realitat, de dos capítols. Segons la informació que ha transcendit, al migdia va tenir lloc el primer al carrer de Jacint Elías, on, pel que sembla, un grup de joves (la majoria menors d'edat) va intentar ocupar un edifici. Els assaltants van trencar la porta d'un balcó, van tirar objectes per la finestra, però van marxar. D'aquest confús incident va tenir notícia la Policia Municipal, que va enviar a efectius a Ca n'Anglada a les 14 hores. Els agents van trobar als implicats, però no van ser precisament ben rebuts per ells. Van rebre increpacions, però van acabar identificant als nois i, en el cas dels menors, parlant amb els seus tutors legals.

L'estat de coses assemblava calmat, però aviat es va veure que la situació era més aviat de calma absoluta. La mala maror continuava el seu camí i a la tarda va irrompre en l'ambient de Ca n'Anglada el segon episodi de la jornada. Segons fonts pròximes al cas, llavors van entrar en escena uns individus relacionats amb l'edifici de l'ocupació del migdia. Això és: tot apunta al fet que buscaven ajustar els comptes per allò ocorregut al carrer de Jacint Elías.

Uns testimonis van referir que van ser tres, en principi, els individus que procuraven la represàlia en aquest segon capítol. Els tres van anar pels supuestamehte involucrats en els fets previs. Portaven armes blanques. Van trobar al grup rival a les 18 hores al el passeig del Vint-i-dos de Juliol, a l'altura del carrer Sant Cosme.

Els crits van esquinçar la tarda. Uns testimonis, alarmats, van trucar als serveis d'emergències. Parlaven d'una baralla multitudinària entre unes 30 persones. I parlaven de navalles i pals.

Quan van arribar diversos agents municipals, els contendents es van dispersar. Allí van quedar alguns individus. Dos estaven ferits. Un presentava un tall en un braç i un altre, que va assegurar que havia rebut cops perquè l'havien confós amb un altre, sofria una fractura nasal. Totes dues víctimes van ser traslladades a l'Hospital Universitari Mútua Terrassa mentre la policia prenia declaració a testimonis i mantenia patrulles en la zona fins que la situació va semblar assossegar-se del tot.