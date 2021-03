Amb el conveni, Endesa assumeix el 100% del deute acumulat entre els anys 2015 i 2018, i la meitat del deute dels anys 2019 i 2020. Amb el conveni, Endesa assumeix el 100% del deute acumulat entre els anys 2015 i 2018, i la meitat del deute dels anys 2019 i 2020.

El deute de famílies egarenques amb Endesa frega els 2 milions d'euros

Javier Llamas

31.03.2021 | 04:00

L'important: ja no es pot tallar la llum a una persona vulnerable i no es provoca un sobreendeutament de famílies amb pobres recursos. Això és, per a la tinenta d'alcalde Lluïsa Melgares, el més rellevant de l'acord aconseguit aquesta setmana per la Generalitat, les administracions locals i Endesa per a condonar el deute d'electricitat a milers de famílies a Catalunya. A Terrassa, aquest deute acumulat va fregar els 2.000.000 d'euros entre 2015 i 2020. Fa un parell d'anys, l'amenaça d'un tall de llum afectava a 838 llars de la ciutat que devien 922.551 euros a la companyia de subministrament. L'acord entre l'ens autonòmic i l'empresa és "molt positiu" per a la tinenta...