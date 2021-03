Vista panoràmica de la urbanització de Can Palet de Vista Alegre. Vista panoràmica de la urbanització de Can Palet de Vista Alegre.

Detinguts tres okupes al sector de Can Palet de Vista Alegre

31.03.2021 | 04:00

No hi ha un sol barri que es deslliuri d'ocupacions incíviques. El de Can Palet de Vista Alegre, tampoc. Aquesta urbanització ha estat assolada en els últims anys per intrusos que han accedit a finques i cases unifamiliars i han generat problemes de convivència amb altres veïns. El dilluns, la Policia Municipal va detenir tres okupes que intentaven fer-se amb una finca. Es van resistir a l'acció dels agents. El cos local va rebre als 14.40 una alerta sobre un intent d'ocupació il·legal d'una propietat a Can Palet de Vista Alegre. No era la primera vegada que la Policia Municipal intervenia en la mateixa finca. Dins hi havia tres persones que, segons la policia, es negaven a abandonar...